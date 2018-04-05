Bülent Ersoy erkekken nasıl kadın oldu? Hiç bilinmeyen sırrı ortaya çıktı

Yapımcı Türker İnanoğlu verdiği demeçlerle gündem olmaya devam ediyor. Bu kez Bülent Ersoy'un erkeklikten kadınlığa geçişini anlattı. Diva meğer ameliyat için gittiği hastanede parasızlıktan rehin kalmış. İşte Türker İnanoğlu'nun aktardığı hikaye;

Bülent Ersoy erkekken nasıl kadın oldu? Hiç bilinmeyen sırrı ortaya çıktı

Yeşilçam sinemasının duayen isimlerinden biri olan yapımcı Türker İnanoğlu Sözcü'den Nil Soysal'a verdiği röportajla gündem sarsmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkan Şoray ve Cüney Arkın ile ilgili anılarını anlatmıştı. "Bülent kadın olmasaydı bugün daha tepede olurdu" diyen İnanoğlu şimdi de Bülent Ersoy'u nasıl keşfettiğini ve Bülent Ersoy'un cinsiyet değiştirmek için İngiltereye gittiği süreçte yaşadıklarını ve tanık olduklarını anlattı. İşte İnanoğlu'nun hiç bilinmeyenleri anlattığı çarpıcı röportajı:

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Bülent Ersoy erkekken nasıl kadın oldu? Hiç bilinmeyen sırrı ortaya çıktı

BÜLENT ERSOY BESMELESİZ KONUŞMAZMIŞ: Fahrettin Aslan geldi bir gün. Dedi ki; “Bir çocuk buldum. Müthiş bir şey! Onu ben Gönül Akkor'un altında çıkaracaktım. Ama Gönül kapris yaptı. Ben bunu assolist yapacağım, sen de bununla bir film yap!” O dönemde televizyon yok.

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Bülent Ersoy erkekken nasıl kadın oldu? Hiç bilinmeyen sırrı ortaya çıktı

Bülent'in oralarda da (Anadolu'da) tanınmasını istiyordu. Bu da ancak bir filmde başrol oynayarak olacaktı. “Bakarım” dedim. Birkaç gün sonra elinde bir buket çiçekle Bülent Ersoy geldi. Gelir gelmez elimi öptü. Gayet terbiyeli, mazbut… Sürekli Bismillahirrahmanirrahim diyen bir adam.

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Bülent Ersoy erkekken nasıl kadın oldu? Hiç bilinmeyen sırrı ortaya çıktı

Ertesi akşam sahneye ilk çıkış galası varmış beni davet etti. Birkaç arkadaşımı alıp gittik Maksim'e… Müthiş bir ses, yakışıklı, incecik bir delikanlı. Çok hoşuma gitti… Seyirci de çok sevdi. Büyük bir yıldız olacağına kani geldim ve Sıralardaki Heyecan diye bir film projem vardı.

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