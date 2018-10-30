Bülent Ersoy: Arda'nın üzerine çok gidiliyor

Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, magazin dünyasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirirken özellikle dizi setlerinde yaşanan taciz olaylarını da yorumladı. Bülent Ersoy, ayrıca Berkay-Arda Turan kavgası ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:
''ARDA'NIN ÜZERİNE ÇOK GİDİLİYOR'': "Ben hiç bir şey bilmiyorum ama hadiseler Arda'nın agresifleştiğini gösteriyor. Bu konu hakkında yorum yapma ya da eleştirme anlamında değil. Zaten yorum yapılmaya gerek olmayan hareketler bunlar. Arda Turan çok efendi ve çok kaliteli bir çocuktur. Çocuğun üzerine çok gidiliyor.
''ARDA BU YÜKÜ TAŞIYAMAYABİLİR'': Şöhret çok ağır bir yük,omuzlarda kambur yaratır onu taşımak zordur. Arda Turan'da bu kadar yükü taşıyamayabilir. Bunlar da genç çocuklar, olur olmaz bir şeyler söylenince yorumlar yapılınca bir şekilde kendilerini kaybediyorlar. Sinir sistemleri laçka oluyor olay bu şekilde zuhur ediyor."
''ERKEKLERİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEZDİM'': Bülent Ersoy, "Özlem Ada Şahin'in yerinde olsaydınız, size bir erkek taciz etseydi o anda eşinize söyler miydiniz, yoksa saklamayı mı tercih ederdiniz?" sorusuna Bülent Ersoy: "Benim durum değerlendirmesi yapabilmem için orada bulunmam gerekir. Ama ben hadisenin içerisinde olmayarak gazetelerden okuduğum bilgilerle iki erkeği karşılıklı getirmemeyi yeğlerdim. Sonra evinize gidince olayı anlatırım" açıklamalarında bulundu.
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