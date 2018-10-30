Bülent Ersoy: Arda'nın üzerine çok gidiliyor

''ARDA'NIN ÜZERİNE ÇOK GİDİLİYOR'': "Ben hiç bir şey bilmiyorum ama hadiseler Arda'nın agresifleştiğini gösteriyor. Bu konu hakkında yorum yapma ya da eleştirme anlamında değil. Zaten yorum yapılmaya gerek olmayan hareketler bunlar. Arda Turan çok efendi ve çok kaliteli bir çocuktur. Çocuğun üzerine çok gidiliyor.