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Bülent Ersoy apar topar hastaneye kaldırıldı!

Bülent Ersoy apar topar hastaneye kaldırıldı!

Popstar 2018 yarışmasında jüri üyeliği yapan Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 10:40 - Güncelleme: 27-04-2018 10:40

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle İstanbul Cerrahi Hastanesi`nde tedavi altına alındı. Ersoy`un çarşamba günü Popstar 2018 canlı yayınına çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil. Popstar 2018 programının yapımcısı ve sunucusu Osmantan Erkır, "Yayında bizimle olmasını ümit ediyoruz. Bülent Hanım`ın doktoru önümüzdeki günlerde kararını verecek" dedi.

ODANIN BULUNDUĞU KAT BOŞALTILDI
Tedavisi yatarak süren Bülent Ersoy için hastane yönetiminin, odanın bulunduğu katı Ersoy`a tahsis ederek kattaki tüm hastaları diğer katlara taşıdığı öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 27 Nisan 2018 11:09 İnsanlığın yüz karası dilerim bir an önce mevlasına kavuşur

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KİMDİR ?
Bülent Ersoy
BÜLENT ERSOY KİMDİR?

Sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başladı. Ardından İstanbul Belediye Konservatuarı’nı bitirdi. 1960 yılında ailesi ile birlikte Bursa'dan İstanbul'a göç ettiler. 1971 yılında ilk 45'liği Saner Plak’tan &cced

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