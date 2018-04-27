Bülent Ersoy apar topar hastaneye kaldırıldı!

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle İstanbul Cerrahi Hastanesi`nde tedavi altına alındı. Ersoy`un çarşamba günü Popstar 2018 canlı yayınına çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil. Popstar 2018 programının yapımcısı ve sunucusu Osmantan Erkır, "Yayında bizimle olmasını ümit ediyoruz. Bülent Hanım`ın doktoru önümüzdeki günlerde kararını verecek" dedi.
ODANIN BULUNDUĞU KAT BOŞALTILDI
Tedavisi yatarak süren Bülent Ersoy için hastane yönetiminin, odanın bulunduğu katı Ersoy`a tahsis ederek kattaki tüm hastaları diğer katlara taşıdığı öğrenildi.
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Sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başladı. Ardından İstanbul Belediye Konservatuarı’nı bitirdi. 1960 yılında ailesi ile birlikte Bursa'dan İstanbul'a göç ettiler. 1971 yılında ilk 45'liği Saner Plak’tan &ccedDEVAMI »
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