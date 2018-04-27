Bülent Ersoy apar topar hastaneye kaldırıldı!

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle İstanbul Cerrahi Hastanesi`nde tedavi altına alındı. Ersoy`un çarşamba günü Popstar 2018 canlı yayınına çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil. Popstar 2018 programının yapımcısı ve sunucusu Osmantan Erkır, "Yayında bizimle olmasını ümit ediyoruz. Bülent Hanım`ın doktoru önümüzdeki günlerde kararını verecek" dedi.

ODANIN BULUNDUĞU KAT BOŞALTILDI

Tedavisi yatarak süren Bülent Ersoy için hastane yönetiminin, odanın bulunduğu katı Ersoy`a tahsis ederek kattaki tüm hastaları diğer katlara taşıdığı öğrenildi.