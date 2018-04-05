Bülent Ersoy: '20 yaşındaki bir kişi kadar sağlıklıyım'

Bülent Ersoy, hastalığı ve hakkında çıkan haberler ile ilgili ilk kez Popstar 2018’de konuştu.

Diva “Tek böbreğim var ve sağ böbreğimde de taş var, idrar yolu enfeksiyonu oldum ve biraz tansiyonum yükselmişti, onun için yattım. Büyük bir ukalalıkla “Bülent Ersoy hastanenin 10. katını kapatmış” şeklinde konuştular. Öncelikle hastane on katlı değil dokuz katlı, ayrıca benim böyle saçma sapan şeylere ihtiyacım yok, istersem hastaneyi satın alırım, o da benim sorunum. Böyle bir şey olamaz, o kat benim şahsıma boşaltılmadı, zaten hastane butik bir hastane ve vip müşterileri orada o şekilde ağırlıyorlar. Bir oda var, salonu var, misafir ağırlama yeri var. Kimse yerinden edilmedi, orada hasta yoktu, olsa idi dolu olurdu. Bunu söyleyenler öncelikle geçmiş olsun demeyi öğrensin.” dedi.