  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitem

Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitem

Abdullah Gül sadece AK Parti ile değil Bülent Arınç ile de köprüleri atmış meğerse. Adaylık sürecinde Arınç'ın kapısını çalmayan Gül'e eski yol arakadaşı, 'Aramızda bu kadar hukuk varken, böyle önemli bir konuda “Ağabey ne diyorsun” demesini şahsen beklerdim. Olmadı...' sözleriyle sitem etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-05-2018 08:01 - Güncelleme: 01-05-2018 08:01

Bülent Arınç Abdullah Gül'ün adaylığının konuşulduğu süreçte kendisini arayıp görüşlerini sormamasına sitem etti. Arınç ayrıca cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan'ın ilk turda kazanacağını iddia etti.

Vatan gazetesi yazarı Murat Çelik, geçen hafta (24 Nisan 2018 Salı) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç ile yaptığı telefon röportajında konuşulanları köşesine aktardı.

Pekiyi, Abdullah Gül ile bir temasınız oldu mu bu süreçte?
Hayır. Hiç görüşmemiz olmadı.

Olmadı mı?..
Beklentinin aksine hiçbir görüşme olmadı. Ben buna da ayrıca üzüldüm. Beni davet edip, “Konuyu istişare edelim” dese yine bunları söyleyecektim belki ama istişare etmiş olacaktık.

Bu yönde bir bekletiniz vardı yani...
Yani tabii... Yıllarca her konuda istişare ettiğiniz bir insan... Ben şöyle tahmin ettim; dedim ki herhalde (adaylığa) “Hayır” diyecek, beni yormak istemiyor. Ama sonra iş ilerledi, başkalarıyla da görüştüğünü bir şekilde duydum. Bu sefer de, herhalde “Evet” diyecek de (aday olacak) ondan sonra bana bir nevi sürpriz yapacak diye düşündüm. Bu ihtimallerin ikisi de doğru değil, ikisi de hoş değil. Aramızda bu kadar hukuk varken, böyle önemli bir konuda “Ağabey ne diyorsun” demesini şahsen beklerdim. Olmadı... Takdir onun tabii ama ben bu kanaatimi (aday olmaması yönündeki görüşünü) çok eskiden beri taşıyorum. O yüzden, Cumhurbaşkanımız davet edince, rahatlıkla kendi kanaatlerimi ifade ettim. Kucaklaştık, çıktım.

Kayıtlara tam olarak geçmesi için soruyorum; Bahsettiğiniz, Abdullah Bey ile Tayyip Bey’in rakip olmaması gerektiği yönündeki kanaatiniz değil mi?
Gayet tabii, gayet tabii...

ERDOĞAN İLK TURDA KAZANIR
Sayın Arınç, tamam aktif siyasette değilsiniz ama bunca yılın tecrübesiyle, muhalefetteki durum hakkındaki yorumlarınızı da rica edeceğim. Ana Muhalefet Partisi’nde henüz aday belirlenmedi. Diğer tarafta İyi Parti’de Meral Akşener aday... Ne dersiniz bu tabloya?

Hiçbir şey demem... Hoş bir tablo değil, kazanacak bir tablo da değil. Buradan hiçbir şey çıkmaz. Buradan ancak milletvekili seçiminde bir ittifak yaparlarsa bir şey çıkar. Ordan menfaat elde ederler. Yoksa Tayyip Bey’in karşısında hangisi olursa olsun ikinci tura kalacak gücü yok. Tayyip Bey bu işi birinci turda alacak, öyle görüyorum. Şimdi daha rahat oldu ama Abdullah Bey de olsa yine Tayyip Bey kazanırdı. Belki farklı güçler devreye girerdi ama yine kazanırdı. Yani yazı da gelse, tura da gelse Tayyip Bey kazanır."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitem haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro