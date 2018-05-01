Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitem

Bülent Arınç Abdullah Gül'ün adaylığının konuşulduğu süreçte kendisini arayıp görüşlerini sormamasına sitem etti. Arınç ayrıca cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan'ın ilk turda kazanacağını iddia etti.

Vatan gazetesi yazarı Murat Çelik, geçen hafta (24 Nisan 2018 Salı) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç ile yaptığı telefon röportajında konuşulanları köşesine aktardı.

Pekiyi, Abdullah Gül ile bir temasınız oldu mu bu süreçte?

Hayır. Hiç görüşmemiz olmadı.



Olmadı mı?..

Beklentinin aksine hiçbir görüşme olmadı. Ben buna da ayrıca üzüldüm. Beni davet edip, “Konuyu istişare edelim” dese yine bunları söyleyecektim belki ama istişare etmiş olacaktık.



Bu yönde bir bekletiniz vardı yani...

Yani tabii... Yıllarca her konuda istişare ettiğiniz bir insan... Ben şöyle tahmin ettim; dedim ki herhalde (adaylığa) “Hayır” diyecek, beni yormak istemiyor. Ama sonra iş ilerledi, başkalarıyla da görüştüğünü bir şekilde duydum. Bu sefer de, herhalde “Evet” diyecek de (aday olacak) ondan sonra bana bir nevi sürpriz yapacak diye düşündüm. Bu ihtimallerin ikisi de doğru değil, ikisi de hoş değil. Aramızda bu kadar hukuk varken, böyle önemli bir konuda “Ağabey ne diyorsun” demesini şahsen beklerdim. Olmadı... Takdir onun tabii ama ben bu kanaatimi (aday olmaması yönündeki görüşünü) çok eskiden beri taşıyorum. O yüzden, Cumhurbaşkanımız davet edince, rahatlıkla kendi kanaatlerimi ifade ettim. Kucaklaştık, çıktım.



Kayıtlara tam olarak geçmesi için soruyorum; Bahsettiğiniz, Abdullah Bey ile Tayyip Bey’in rakip olmaması gerektiği yönündeki kanaatiniz değil mi?

Gayet tabii, gayet tabii...



ERDOĞAN İLK TURDA KAZANIR

Sayın Arınç, tamam aktif siyasette değilsiniz ama bunca yılın tecrübesiyle, muhalefetteki durum hakkındaki yorumlarınızı da rica edeceğim. Ana Muhalefet Partisi’nde henüz aday belirlenmedi. Diğer tarafta İyi Parti’de Meral Akşener aday... Ne dersiniz bu tabloya?



Hiçbir şey demem... Hoş bir tablo değil, kazanacak bir tablo da değil. Buradan hiçbir şey çıkmaz. Buradan ancak milletvekili seçiminde bir ittifak yaparlarsa bir şey çıkar. Ordan menfaat elde ederler. Yoksa Tayyip Bey’in karşısında hangisi olursa olsun ikinci tura kalacak gücü yok. Tayyip Bey bu işi birinci turda alacak, öyle görüyorum. Şimdi daha rahat oldu ama Abdullah Bey de olsa yine Tayyip Bey kazanırdı. Belki farklı güçler devreye girerdi ama yine kazanırdı. Yani yazı da gelse, tura da gelse Tayyip Bey kazanır."