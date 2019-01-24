Bülent Arınç'tan Abdullah Gül bombası! Gül'ün partisine katılacak mı?

‘Abdullah Gül'ün parti kuracağı’ iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken, Bülent Arınç; 'Abdullah Gül yeni partiye sizi çağırırsa katılır mısınız?' sorusuna; ‘Hayır’ cevabı verdi.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’ın, Abdullah Gül'ün yeni parti kuracağı iddiası AK Parti’nin eski kurmaylarının da yeniden gündeme gelmesine neden oluyor. Dilipak, Abdullah Gül'ün, “5’inci ayın 5'inde 55 vekille parti kuracağını, kurulacak yeni partiye diğer partilerden katılım olacağını, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimlerin de partide yer alacağını” kaleme almıştı.

FEHMİ KORU İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ: Dilipak'ın iddiaları konuşulurken, dikkat çeken bir yazı da Abdullah Gül'ün yakın arkadaşı olduğu bilinen gazeteci Fehmi Koru'dan gelmiş ve Koru, yeni parti kapısının hep açık tutulması gerektiğini söyleyerek iddiaları güçlendirmişti.

GÜL SİZİ ÇAĞIRSA KABUL EDER MİSİNİZ: Yeni Akit'in haberine göre Abdullah Gül'ün parti kuracağı iddiaları Bülent Arınç'a soruldu. Abdullah Gül parti kurup sizi çağırırsa kabul eder misiniz? sorusuna Arınç; "Hayır" diyerek net cevap verdi.