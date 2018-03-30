Bülent Arınç'ın hesabından +18'lik paylaşım! Ortalık yıkıldı...

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın 3 milyon 217 binden fazla takipçisi olan kişisel Twitter hesabından dün gece yarısı cinsel içerikli paylaşım yapıldı. Sosyal medya bir anda bu paylaşımla çalkalanırken, kısa süre sonra o paylaşım kaldırıldı ve paylaşım yapılan cinsel içerikli Twitter hesabı kapatıldı.

PAYLAŞIM SİLİNDİ, HESAP KAPATILDI: Bülent Arınç'ın sosyal medya hesabından Gamze Duman kullanıcı adıyla cinsel içerikli yayın yapan bir hesabın 26 Şubat'taki mesajı paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede tepki göstermesiyle önce Arınç'ın hesabından yapılan paylaşım kaldırıldı. Ardından paylaşılan "Gamze Duman" hesabı kapatıldı.

HACKLENDİ Mİ KAZA KURBANI MI?: Bülent Arınç'ın hesabından paylaşım kaldırılırken başka hiçbir paylaşımda bulunulmaması dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Arınç'ın hesabının hacklenmiş olabileceği yorumları yaparken bazı kullanıcılar ise Arınç'ın sosyal medya hesabını kullanan kişinin kazasına uğradığı yorumunu yaptılar. Arınç'ın hesabından RT edilen cinsel içerikli +18'lik paylaşım çok sayıda RT ve beğeni aldı.