  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun Okulları için ilk aşama
ADVTrendyol'da alışveriş festivali
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bülent Arınç'ın hesabından +18'lik paylaşım! Ortalık yıkıldı...

Bülent Arınç'ın hesabından +18'lik paylaşım! Ortalık yıkıldı...

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın sosyal medya hesabından dün gece cinsel içerikli bir twitter hesabından paylaşım yapılması sosyal medyayı salladı. Hem Arınç'ın hesabı hem de paylaşılan hesap kapatıldı...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-03-2018 09:06 - Güncelleme: 30-03-2018 09:29

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın 3 milyon 217 binden fazla takipçisi olan kişisel Twitter hesabından dün gece yarısı cinsel içerikli paylaşım yapıldı. Sosyal medya bir anda bu paylaşımla çalkalanırken, kısa süre sonra o paylaşım kaldırıldı ve paylaşım yapılan cinsel içerikli Twitter hesabı kapatıldı.

PAYLAŞIM SİLİNDİ, HESAP KAPATILDI: Bülent Arınç'ın sosyal medya hesabından Gamze Duman kullanıcı adıyla cinsel içerikli yayın yapan bir hesabın 26 Şubat'taki mesajı paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede tepki göstermesiyle önce Arınç'ın hesabından yapılan paylaşım kaldırıldı. Ardından paylaşılan "Gamze Duman" hesabı kapatıldı.

HACKLENDİ Mİ KAZA KURBANI MI?: Bülent Arınç'ın hesabından paylaşım kaldırılırken başka hiçbir paylaşımda bulunulmaması dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Arınç'ın hesabının hacklenmiş olabileceği yorumları yaparken bazı kullanıcılar ise Arınç'ın sosyal medya hesabını kullanan kişinin kazasına uğradığı yorumunu yaptılar. Arınç'ın hesabından RT edilen cinsel içerikli +18'lik paylaşım çok sayıda RT ve beğeni aldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bülent Arınç'ın hesabından +18'lik paylaşım! Ortalık yıkıldı... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 30 Mart 2018 10:14 O HESABI KULLANAN ARKADAŞ BİLİR MEVZUYU ONA SORMAK GEREK SONUÇTA SN ARINÇ ADINA O HESABI BİRİLERİ KULLANIYOR ÇİRKİN VE ÜZÜCÜ BİR HADİSE YADIRGAMAYIN BEYLER SİZİNDE BAŞINIZA GELEBİLİR HAYAT SANAL ÇÜNKİ NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Bülent Arınç
BÜLENT ARINÇ KİMDİR?

Bülent Arınç Manisa Lisesi'ni bitirdi. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Manisa'da uzun süre serbest avukatlık yaptı. Üniversite yıllarından itibaren siyasete ilgi duydu. Siyasete Gen&cc

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro