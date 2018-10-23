Bülent Arınç yanında çalışan kadını hamile mi bıraktı? Bomba cevap...

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç, dün sosyal medyadya düşen "Yanında çalışan bir kadını hamile bıraktı ve çocuğu oldu ancak çocuğuna da sahip çıkmadı iddiasına cevap verdi. Arınç, iddiayı gündeme getiren eski Akit yazarı Mehap Yılmaz için, "çamur üslubu ve çirkefliği karakter haline getirmiş, kendi fantezi dünyasında yaşayan, ağzından irin damlayan" ifadelerini kullanıp dava açacağını söyledi.

Arınç'ı eleştirdiği için Akit gazetesinin yazılarına son verdiği yazar Mehtap Yılmaz, dün Twitter hesabından Bülent Arınç'la ilgili şok iddialarda bulunmuştu. Arınç'ın yanında çalışan bir kadını hamile bıraktığını iddia eden Mehtap Yılmaz, şu paylaşımı yapmıştı:

“Twitter'dan +18 porno paylaşım yapan Bülent Arınç mı bana terbiyeden, edepten, ahlaktan söz ediyor? Büro çalışanı bir hanımı hamile bıraktığı, sonra da çocuğuna sahip çıkmadığı iddia edilen Arınç mı? AK Parti camiasında herkesin bildiği ama konuşmaktan korktuğu bir vaka bu..." Yılmaz'ın iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ARINÇ NE DEDİ?... Bülent Arınç ise o iddiaya bugün sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Arınç, Twitter hesabından Mehtap Yılmaz'a dava açacağını duyurup şu paylaşımı yaptı: "Çamur üslubu ve çirkefliği karakter haline getirmiş, kendi fantezi dünyasında yaşayan, ağzından irin damlayan, çirkin iftiralarla beni hedef alan ilkesiz, kişiliksiz şahıslarla yargı önünde hesaplaşacağım."

Arınç daha sonra da "Hamd olsun yıllardır siyasi arenada ve toplum önünde özel hayatı, aile yaşantısı ve fikirleri didik edilmiş; sonucunda güzel ahlaktan, güzel örneklerden başka hiçbir şey bulunamamış bir insanım. Böylesi edepten, ahlaktan nasipsiz kişilerin iftirası benim üstüme yapışmaz. Dostlarımız ve sevenlerimiz müsterih olsunlar" paylaşımı yaptı.