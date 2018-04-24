  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bülent Arınç: Davet üzerine buradayım

Bülent Arınç: Davet üzerine buradayım

Eski Başbakan Yardımcısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Arınç'ın ilk sözleri "Davet üzerine buradayım." oldu. Arınç görüşme sonrası kısa bir açıklama yaptı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-04-2018 18:42 - Güncelleme: 24-04-2018 18:42

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Aktif siyaseti bıraktığını ifade eden Arınç, açıklama yapma yetkisine sahip olmadığını, AK Parti'ye zarar verecek bir girişimin içinde olmayacağını söyledi.

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Arınç, girişte gazetecilerin ısrarlı sorularına "Davet üzerine geliyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim" cevabını verdi.

İLK AÇIKLAMA ARINÇ'TAN

Görüşme sonrası açıklama yapan Arınç, "Aktif siyaseti bıraktım, güzel ve olumlu bir görüşme oldu, görüşmeler devam edecek. Her konuyu görüştük, açıklama yapma yetkisine sahip değilim. AK Parti'ye zarar verecek girişimler içinde olmam" dedi. İşe Bülent Arınç'ın konuşmalarından satır başları:

'Faydalı görüşme oldu, devam edecek. Kendi iradem ile isteyerek aktif siyasete veda ettim. Bundan sonra milletvekililiği ile başlayacak değilim. Bunu hiç düşünmüyorum, bu teklif edilecek bir konu değil. Aktif siyasette bulunmayı düşünmüyorum.'

ABDULLAH GÜL KONUSU

Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı yönündeki bir soruya Arınç, "Her konuda görüştük, açıklama yapmak istemiyorum" dedi. Arınç, erken genel seçimlerle ilgili de "Ben ne AK Parti ne de onun genel başkanına zarar verecek bir durumda olmam" değerlendirmesinde bulundu.

PROGRAMDA YOKTU

Erdoğan'ın resmi programında Bülent Arınç ile görüşme bilgisi bulunmuyordu.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise konuyla ilgili sorulan soruya şu cevabı vermişti:

''Böyle bir görüşmeyle ilgili herhangi bir şekilde genel başkanımızın bizimle paylaştığı bir bilgi söz konusu değil.''

"GÜL'Ü KONUŞACAKLAR" İDDİASI

Görüşmede ikilinin, Abdullah Gül'ün adının Cumhurbaşkanlığı adayları arasında anılması ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunacağı bilgisi kulislerde konuşuluyordu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bülent Arınç: Davet üzerine buradayım haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro