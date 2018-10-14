Bulduğu şeye inanamayacaksınız

Şans eseri bulduğunuz en ilginç şey ne? Yürüyüş yaparken ya da eski eşyaları karıştırırken aklınızın uzundan bile geçmeyecek ama yüzünüzü güldürecek bir obje karşınıza çıktı mı hiç?

Şans eseri bulduğunuz en ilginç şey ne? Yürüyüş yaparken ya da eski eşyaları karıştırırken aklınızın uzundan bile geçmeyecek ama yüzünüzü güldürecek bir obje karşınıza çıktı mı hiç? Bu insanlar çok şanslı belki de şanssız ama milyonda bir ihtimal tam da onların kucaklarına düşmüş, onlarda sosyal medyadan paylaştı işte ilginç buluntular.. Sahilde gezintiye çıkan bir genç bu içinde mesaj olan şişeyi bulmuş. Bu şekilde mesajlaşma hala çok yaygın özellikle sahil kasabalarında yaşayanlar bunu bir tür mektup arkadaşlığı olarak görüyor yıllar sonra bile olsa cevaplar geliyor.. Twitter

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Şans eseri bulduğunuz en ilginç şey ne? Yürüyüş yaparken ya da eski eşyaları karıştırırken aklınızın uzundan bile geçmeyecek ama yüzünüzü güldürecek bir obje karşınıza çıktı mı hiç? Bu insanlar çok şanlı belki de şanssız ama milyonda bir ihtimal tam da onların kucaklarına onlarda sosyal medyadan paylaştı işte ilginç buluntular.. Bu minik kapı bir çizgi filme atıf olarak yapılmış. Ormanda gezintiye çıktığınızda hoş bir detay olarak karşınıza çıkıyor. Twitter

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Şans eseri bulduğunuz en ilginç şey ne? Yürüyüş yaparken ya da eski eşyaları karıştırırken aklınızın uzundan bile geçmeyecek ama yüzünüzü güldürecek bir obje karşınıza çıktı mı hiç? Bu insanlar çok şanlı belki de şanssız ama milyonda bir ihtimal tam da onların kucaklarına onlarda sosyal medyadan paylaştı işte ilginç buluntular.. Twitter

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