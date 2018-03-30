Bulaşık makinesinin bir zararı daha çıktı

Yapılan bir araştırmada bulaşık makinesinin içerisinde yer alan lastik contanın ölümcül tehlike saçtığı ortaya çıktı.

Yapılan bir araştırmada bulaşık makinesinin içerisinde yer alan lastik contanın ölümcül tehlike saçtığı ortaya çıktı. Lastik contanın ölümcül tehlike saçmasının nedeni ise kullanıcıların hatalarıydı. Bulaşık makinesinde yer alan lastik contanın yemek artıklarını biriktirerek ölümcül kanser hastalıklarına sebebiyet verdiği ortaya çıktı. Lastik contanın uzun süre kullanımı ve temizlenmemesi sonucu ortaya çıkan bu tehlike herkesi korkuttu. Twitter

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Uzmanlar bulaşık makinesinde yer alan o lastik contanın şiddetle yıkanmasını tavsiye ediyorlar. İsveçli bilim insanlarının yaptığı araştırmalarda ise, bulaşık makinesinin mikrop ve bakterilerin tümünü öldürdüğü için çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesini engellediği ortaya çıkmıştı. Bulaşık makinelerinin bu tehlikeye sebep olmaması için mutlaka bakımlarını yaptırın ve her zaman temiz tutun. Twitter

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Yapılan bir araştırmada bulaşık makinesinin içerisinde yer alan lastik contanın ölümcül tehlike saçtığı ortaya çıktı. Lastik contanın ölümcül tehlike saçmasının nedeni ise kullanıcıların hatalarıydı. Bulaşık makinesinde yer alan lastik contanın yemek artıklarını biriktirerek ölümcül kanser hastalıklarına sebebiyet verdiği ortaya çıktı. Lastik contanın uzun süre kullanımı ve temizlenmemesi sonucu ortaya çıkan bu tehlike herkesi korkuttu. Twitter

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