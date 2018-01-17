Bulaşık makinesi sizi öldürebilir

Araştırmaya göre; bulaşık makinesinde yemek artıklarından kalan patojenler ölümcül kalp hastalıklarına yol açıyor Slovenya'da yapılan araştırmaya göre, bulaşık makinesinde yemek artıklarından kalan patojenler ölümcül kalp hastalıklarına yol açıyor. Applied and Environmental Microbiology Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, her seferinde makinenin lastik contasının yıkanması önerildi. Bir başka araştırmada İsveçli bilim insanları, bulaşık makinesinin mikrop ve bakterilerin tümünü öldürdüğü için çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesini engellediğini öne sürmüştü. Ayrıca bulaşıkların makine de yıkanmasının çocuklarda alerjiye yol açabileceği iddia edilmişti. Twitter

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Araştırmaya göre; bulaşık makinesinde yemek artıklarından kalan patojenler ölümcül kalp hastalıklarına yol açıyor Slovenya'da yapılan araştırmaya göre, bulaşık makinesinde yemek artıklarından kalan patojenler ölümcül kalp hastalıklarına yol açıyor. Applied and Environmental Microbiology Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, her seferinde makinenin lastik contasının yıkanması önerildi. Bir başka araştırmada İsveçli bilim insanları, bulaşık makinesinin mikrop ve bakterilerin tümünü öldürdüğü için çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesini engellediğini öne sürmüştü. Ayrıca bulaşıkların makine de yıkanmasının çocuklarda alerjiye yol açabileceği iddia edilmişti. Twitter

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Araştırmaya göre; bulaşık makinesinde yemek artıklarından kalan patojenler ölümcül kalp hastalıklarına yol açıyor Slovenya'da yapılan araştırmaya göre, bulaşık makinesinde yemek artıklarından kalan patojenler ölümcül kalp hastalıklarına yol açıyor. Applied and Environmental Microbiology Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, her seferinde makinenin lastik contasının yıkanması önerildi. Bir başka araştırmada İsveçli bilim insanları, bulaşık makinesinin mikrop ve bakterilerin tümünü öldürdüğü için çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesini engellediğini öne sürmüştü. Ayrıca bulaşıkların makine de yıkanmasının çocuklarda alerjiye yol açabileceği iddia edilmişti. Twitter

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