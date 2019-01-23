Buket Aydın için Kanal D'den flaş karar! Çalışanlara böyle duyuruldu

Yaklaşık 8 ay önce NTV'den ayrılarak Kanal D Ana Haber Bültenini sunmaya başlayan Buket Aydın için dikkat çeken bir karar alındı. Şirketin İnsan Kaynakları Birimi tarafından yapılan açıklamayla Aydın'ın terfi ettirildiği diğer çalışanlara duyuruldu.
CNN TÜRK'te ekrana gelen '40' adlı programın sunuculuğunu da yapan Buket Aydın'ın, artık Kanal D Haber Başkanlığı görevini de yürüteceği öğrenildi. Peki Buket Aydın kimdir ve kaç yaşıda? Buket Aydın'ın eşi kim? İşte 8 ayda terfi alan ünlü sunucuya dair merak edilenler...
Okuldan sıkıldım ve spikerlik-sunuculuk kursuna gittim. O zamanlar Kanaltürk kanalı stajer arıyordu. Kerimcan Kamal kanalın müdürüydü ve beni görünce stajer olarak aldı. Üç ay staj sürem vardı...
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