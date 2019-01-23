Buket Aydın için Kanal D'den flaş karar! Çalışanlara böyle duyuruldu

Yaklaşık 8 aydır Kanal D'de çalışan ana haber sunucusu Buket Aydın, şirket içerisinde çok kritik bir göreve terfi ettirildi.

Yaklaşık 8 ay önce NTV'den ayrılarak Kanal D Ana Haber Bültenini sunmaya başlayan Buket Aydın için dikkat çeken bir karar alındı. Şirketin İnsan Kaynakları Birimi tarafından yapılan açıklamayla Aydın'ın terfi ettirildiği diğer çalışanlara duyuruldu. Twitter

Facebook 1 15

CNN TÜRK'te ekrana gelen '40' adlı programın sunuculuğunu da yapan Buket Aydın'ın, artık Kanal D Haber Başkanlığı görevini de yürüteceği öğrenildi. Peki Buket Aydın kimdir ve kaç yaşıda? Buket Aydın'ın eşi kim? İşte 8 ayda terfi alan ünlü sunucuya dair merak edilenler... Twitter

Facebook 2 15

Ahmet Hakan'ın yerine Kanal D ana haberi sunmaya başlayan Buket Aydın nasıl keşfedildiğini şöyle anlatmıştı: - "Beni de keşfeden birileri var tabii. 19 yaşındaydım, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü okuyordum... Twitter

Facebook 3 15