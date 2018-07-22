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Bugünkü ikinci KPSS kaçta bitecek-ÖSYM sınav takvimi

Bugünkü ikinci KPSS kaçta bitecek-ÖSYM sınav takvimi

KPSS ikinci oturumu başladı, binlerce memur adayı heyecanlı sınav maratonunun ikinci turu başladı. Sabah KPSS genel yetenek sınavına giren adaylar öğleden sonra da saat 14.15'te eğitim bilimleri KPSS sınavına girdi. KPSS ikinci sınavında 120 soru sorulacak 130 dakika verilecek. KPSS ikinci sınavı saat 16.45'te bitecek.

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 14:35 - Güncelleme: 22-07-2018 14:35

Binlerce ilkokul ve lise mezunu memur adayları bugün KPSS sınavına girecek. KPSS ilk oturumu olan genel yetenek sınavı saat 10.15'te başladı ve 130 dakika sürdü. Genel yetenek KPSS oturumunda adaylara 60 sayısal 60 sözel toplam 120 soru sorudu. Öğleden sonra ise KPSS eğitim bilimleri sınavı yapılacak, sınav 14.15'te başladı 16.45'te sona erecek. Bu oturumda 130 dakika sürecek. Adaylara toplam 120 soru sorulacak. 

KPSS LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK: Genel Yetenek-Genel Kültür : 22 Temmuz 2018, Saat: 10.15, 130 dakika, 60,00 TL

Eğitim Bilimleri : 22 Temmuz 2018, Saat: 14.45, 100 dakika, 60,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 28 Temmuz 2018, Saat: 10.15 40,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 28 Temmuz 2018, Saat: 14.45 40,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 29 Temmuz 2018, Saat: 10.15 40,00 TL

GENEL YETENEK (60 SORU): Türkçe 30 soru- Matematik : 27 soru- Geometri : 3 soru

GENEL KÜLTÜR (60 SORU): Tarih; 27 soru- Coğrafya; 18 soru-Vatandaşlık; 9 soru- Güncel Bilgiler; 6 soru

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ, SINAV SÜRESİ VE SINAV ÜCRETİ: 5 Ağustos 2018, Saat: 10.15, 75 dakika, 60,00 TL (ÖABT’ye katılmak isteyen adayların, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS Eğitim Bilimleri oturumlarına da katılmaları zorunlu olduğundan, en az 180,00 TL sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir.)

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKENLER: Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerini sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin dökümünü yazıcıdan edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

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