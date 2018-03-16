Bugün vizyona giren filmler Kaybedenler Kulübü beklenen başarıyı...

Komedi, dram, aksiyon türünde birçok film sinema severlerle buluşacak. Nejat İşler ve Yiğit Özşener'in başrollerde oynadığı Kaybedenler Kulübü Yolda devam filmiyle ilk filmin başarısını yakalabilecek mi ? İşte bugün vizyona giren filmler...

Bugün vizyona giren filmler Kaybedenler Kulübü beklenen başarıyı...

"Kaybedenler Kulübü Yolda": Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği, Nejat işler, Yiğit Özşener ve Hande Doğandemir'in başrollerinde yer aldığı Kaybedenler Kulübü'nün devam filmi "Kaybedenler Kulübü Yolda" izleyici ile buluşacak.Merve Çağıran, Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya'nın da oynadığı film; Nejat işler ve Yiğit Özşener'in hayat verdiği radyo programcıları Kaan ve Mete ikilisinin tatil sonrası İstanbul'a dönüş yolculuğunda yaşadıklarını anlatıyor. Senaryosu da yönetmen Mehmet Ada Öztekin'e ait olan filmin müzikleri Toygar Işıklı imzası taşıyor.

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Bugün vizyona giren filmler Kaybedenler Kulübü beklenen başarıyı...

"Düğüm Salonu": Hakan Algül'ün yönettiği, "Düğüm Salonu", iki eski sevgilinin aynı gün ve saatte yan salonlarda evlenmesiyle birbirine giren iki düğünde yaşanan olaylar etrafında dönüyor. Şahin Irmak'ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı filmde; İrem Sak, Gonca Vuslateri, Emre Karayel, Onur Buldu, Duygu Yetiş, Salih Kalyon ve Nilgün Belgün gibi isimler rol alıyor.

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Bugün vizyona giren filmler Kaybedenler Kulübü beklenen başarıyı...

"Öldürme Arzusu": Eli Roth'un yönetmenliğini üstlendiği, 1974 yapımı kült klasik "Death Wish"in yeniden çevrimi olan "Öldürme Arzusu", ailesine yapılan bir saldırıdan sonra kişisel adaletini sağlamak adına önüne çıkan her engeli aşmaya ant içmiş bir cerrahın hikayesini anlatıyor. Bruce Willis'in başrolünü üstlendiği suç, dram ve aksiyon içerikli filmde, başarılı oyuncuya Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Jack Kesy ve Dean Norris gibi isimler eşlik ediyor.

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Bugün vizyona giren filmler Kaybedenler Kulübü beklenen başarıyı...

"Stalin'in Ölümü": Armando Iannucci'nin yönettiği, "Stalin'in Ölümü" adlı film için Jason Isaacs, Andrea Riseborough, Olga Kurylenko, Steve Buscemi, Rupert Friend, Jeffrey Tambor, Paddy Considine, Tom Brooke, Adrian McLoughlin, Simon Russell Beale ve Michael Palin gibi oyuncular kamera karşısına geçti. Senaryosunu Armando Lannucci, David Schneider ve Ian Martin'in birlikte kaleme aldığı film, 1953 yılında Stalin'in ölümüyle oluşan otorite boşluğunu doldurmaya aday siyasi figürlerin kaotik koltuk mücadelesini kara mizah yönünden ele alıyor.

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