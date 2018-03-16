Bugün vizyona giren filmler Kaybedenler Kulübü beklenen başarıyı...

"Öldürme Arzusu": Eli Roth'un yönetmenliğini üstlendiği, 1974 yapımı kült klasik "Death Wish"in yeniden çevrimi olan "Öldürme Arzusu", ailesine yapılan bir saldırıdan sonra kişisel adaletini sağlamak adına önüne çıkan her engeli aşmaya ant içmiş bir cerrahın hikayesini anlatıyor. Bruce Willis'in başrolünü üstlendiği suç, dram ve aksiyon içerikli filmde, başarılı oyuncuya Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Jack Kesy ve Dean Norris gibi isimler eşlik ediyor.