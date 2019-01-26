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'Bugün senin ölüm günün olacak' dedi, 14 kez bıçakladı

'Bugün senin ölüm günün olacak' dedi, 14 kez bıçakladı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi S.Ş.’yi (27) sokak ortasında 14 kez bıçaklayarak yaralayan Aytekin Ş. (35) hakim karşısına çıktı. Ölümden dönen 3 çocuk annesi, "Olay günü beni telefonla arayıp, ‘Bugün senin ölüm günün olacak’ dedi ve bıçakladı" diye konuştu.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 10:53 - Güncelleme: 26-01-2019 10:53

Çamdibi semtinde geçtiğimiz yıl Kasım ayında yaşanan olayda, çocuklarını okula bırakan S.Ş., eve dönüş yolunda ayrı yaşadığı ve boşanmak üzere olduğu eşi Aytekin Ş. ile karşılaştı. Aytekin Ş. 3 çocuğunun annesi olan eşini aralarında çıkan tartışma sırasında 14 yerinden bıçaklayarak, yaraladı. Aytekin Ş. olay yerinden kaçarken genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tutuklanan Aytekin Ş. hakkında ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan S.Ş. ise tedavisinin ardından hayata tutundu.

'CANI YANSIN DİYE VURDUM, ÖLDÜRME KASTIM YOK'
İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Aytekin Ş. ile S.Ş. ve taraf avukatları katıldı. Aytekin Ş., "Eşimle o dönemde ayrı yaşıyorduk. Arayıp para istedi. Okulun orada buluştuk. Kucağında çocuğum vardı. Çocuğumu öpmek isteyince ‘hak etmiyorsun' diyerek, önce küfür etti daha sonra bana vurdu. Canım yandığı için canını yakmak amacıyla birkaç kez sırt ve boynunun üst kısmına sert olmayacak şekilde bıçakla vurdum. Daha sonrada bıçağı atarak oradan ayrıldım. Benim öldürme kastım yoktu" dedi.

'BANA VE ÇOCUĞUMA ŞİDDET UYGULADI'
Eşinden sürekli şiddet gördüğünü, bu nedenle de ayrı yaşadığını söyleyen S.Ş. ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sürekli şiddet uyguluyordu. Çalışmadığı için beni dilendiriyordu. Sokağa çıkıp ‘yolda kaldım’ diyerek dileniyordum. Şiddetten bıktığım için kadın sığınma evine gittim. Bir süre sonra babamın evine döndüm. Olay günü beni arayıp ‘Bugün senin ölüm günün olacak’ dedi. Çocuğunu görmek istediğini söyleyince okulun orada görebileceğini söyledim. İki çocuğumu okula bıraktım. Eve dönerken, sokakta karşılaştık. Kendisini arayıp, para istemedim. Çocuğum bebek arabasındaydı. Biraz sevdikten sonra eve gitmek istediğimi söyledim. Bunun üzerine elindeki bıçakla göğsüme vurdu. Yere düşüncede sırtımdan bıçaklamaya başladı. Olay yerinden giderken de ‘Sen bugün öleceksin bunu hak ettin’ dedi. Olaydan önce bana güzel mesajlar atıyordu. Ben de barışmak için umut ediyordum. Ama bana bunu yaptığı için kendisinden şikayetçiyim."  

Duruşmada tanık olarak dinlenen E.Ç. ise, "S. ile okulun önünde karşılaştık. Sonra eşi geldi. Rahat konuşsunlar diye yanlarından ayrıldım. Yürümeye başladım. Sonra biri ‘arkadaşını bıçakladılar’ diye bağırdı. Arkamı dönüp baktığımda S. kanlar içerisinde yatıyordu. Onu öyle görünce bayılmışım" dedi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan S.Ş.’nin kaç kez bıçaklandığının belirlenmesi ve yaralarının niteliği konusunda rapor istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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