Bugün seçim olsa! İşte Abdullah Gül'ün alacağı oy...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Abdullah Gül'ü çıkarma planı yapanların çaresizliği son anketle birlikte tekrar gözler önüne serildi...

CHP "Saadet Partisi Abdullah Gül'ü ikna etsin" diye ısrar ederken, Saadet Partisi de Gül için kapıyı her daim açık bırakmayı sürdürüyor. Abdullah Gül cephesi de "Erdoğan'ın karşısına aday olacak" iddialarını yalanlamıyor...

ADAY OLURSA: Ancak Abdullah Gül aday olsa bile büyük bir hezimet yaşayacağı ve ona umut bağlayanlara hemizeti yaşatacağı belirtiliyor. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bu Pazar başkanlık seçimi olsa büyük umutlar bağlanan Abdullah Gül’ün sadece yüzde 5.5 oy alacağını, Erdoğan’ın oy oranının ise yüzde 46.5 olduğunu yazdı.

İŞTE O ANKET: Optimar Araştırma'nın son kamuoyu yoklamasında sorduğu; "Bugün bir başkanlık seçimi olsa oyunuzu aşağıdaki isimlerden kime verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplar şöyle:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 46.5

- Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 14.3

- Selahattin Demirtaş yüzde 7.4

- Abdullah Gül ise 5.5...