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Bugün seçim olsa! İşte Abdullah Gül'ün alacağı oy...

Bugün seçim olsa! İşte Abdullah Gül'ün alacağı oy...

Optimar Araştırma'nın son anketinde "Bugün bir başkanlık seçimi olsa oyunuzu aşağıdaki isimlerden kime verirsiniz?" diye soruldu... CHP başta bütün muhalefetin büyük umut bağladığı Abdullah Gül'e çıkan oy, Gül'e umut bağlayanları hayal kırıklığına uğrattı...

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Eklenme Tarihi: 04-03-2018 14:45 - Güncelleme: 04-03-2018 15:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Abdullah Gül'ü çıkarma planı yapanların çaresizliği son anketle birlikte tekrar gözler önüne serildi...

CHP "Saadet Partisi Abdullah Gül'ü ikna etsin" diye ısrar ederken, Saadet Partisi de Gül için kapıyı her daim açık bırakmayı sürdürüyor. Abdullah Gül cephesi de "Erdoğan'ın karşısına aday olacak" iddialarını yalanlamıyor...

ADAY OLURSA: Ancak Abdullah Gül aday olsa bile büyük bir hezimet yaşayacağı ve ona umut bağlayanlara hemizeti yaşatacağı belirtiliyor. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bu Pazar başkanlık seçimi olsa büyük umutlar bağlanan Abdullah Gül’ün sadece yüzde 5.5 oy alacağını, Erdoğan’ın oy oranının ise yüzde 46.5 olduğunu yazdı.

İŞTE O ANKET: Optimar Araştırma'nın son kamuoyu yoklamasında sorduğu; "Bugün bir başkanlık seçimi olsa oyunuzu aşağıdaki isimlerden kime verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplar şöyle: 

- Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 46.5
- Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 14.3
- Selahattin Demirtaş yüzde 7.4
- Abdullah Gül ise 5.5...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR37 YORUM

  • Doğru 04 Mart 2018 18:32 Boy ölçüsü alma meydanı. Hodri meydan.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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