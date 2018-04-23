Bugün onun da bayramıydı! Feci şekilde can verdi...

VAN'da inşaatı devam eden bir binanın üçüncü katında çalışırken elektrik akımına kapılan Kadir Kara (15) ile onu kurtarmaya çalışan babası Hasan Kara (57) yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı. Olay, Van'ın Karşıyaka Mahallesi'ndeki Yazıcı Sokak'ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Mahallede inşaatı devam eden bir binanın üçüncü katında çalışan Kadir Kara, inşaat demirinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı.