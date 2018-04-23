Bugün onun da bayramıydı! Feci şekilde can verdi...

Bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı... Van'da bayram alanlarında şenliklere katılması gereken yaşta inşaatta çalışan 15 yaşındaki çocuk yüksek akıma kapılarak babasıyla birlikte geci şekilde can verdi.

Bugün onun da bayramıydı! Feci şekilde can verdi...

VAN'da inşaatı devam eden bir binanın üçüncü katında çalışırken elektrik akımına kapılan Kadir Kara (15) ile onu kurtarmaya çalışan babası Hasan Kara (57) yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı. Olay, Van'ın Karşıyaka Mahallesi'ndeki Yazıcı Sokak'ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Mahallede inşaatı devam eden bir binanın üçüncü katında çalışan Kadir Kara, inşaat demirinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

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Bugün onun da bayramıydı! Feci şekilde can verdi...

Baba Hasan Kara ile işçi Ahin Yetişir, elektrik akımına kapılan Kadir Kara'yı kurtarmaya çalıştı. Ancak Kadir Kara olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Kara ile Ahin Yetişir yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Bugün onun da bayramıydı! Feci şekilde can verdi...

Durumu ağır olan Kara tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi, Yetişir'in tedavisi ise devam ediyor.

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Bugün onun da bayramıydı! Feci şekilde can verdi...

Olay yerine gelen polisler, güvenlik şeridi çekip inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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