Bugün onların günü çocuklar 23 Nisan'ı böyle kutladı !

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı'nın birebir muhattapları ise çocuklar. İşte Türkiye'nin dört bir yanından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı görüntüleri.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı'nın birebir muhattapları ise çocuklar. Çocuklar bayramlarını büyük bir coşkuyla kutladılar. İşte Türkiye'nin dört bir yanından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı görüntüleri. Twitter

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı'nın birebir muhattapları ise çocuklar. Çocuklar bayramlarını büyük bir coşkuyla kutladılar. İşte Türkiye'nin dört bir yanından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı görüntüleri. Twitter

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2 22

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı'nın birebir muhattapları ise çocuklar. Çocuklar bayramlarını büyük bir coşkuyla kutladılar. İşte Türkiye'nin dört bir yanından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı görüntüleri. Twitter

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