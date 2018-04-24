Bugün okullar tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı 24 Nisan açıklaması

Bugün tatil mi, 24 Nisan Salı günü okullar tatil mi, var mı sorusu gün boyu öğrencilerin gündeminde oldu. 23 Nisan tatilini 4 güne çıkarmak isteyen öğrenciler MEB'den gelecek resmi açıklamaya kilitlendi. 3 gün tatil yapan öğrenciler yarın, yani 24 Nisan Salı günü ders başı yapacak. Bugün ortaokullar, liseler ve üniversiteler açık, ders var. Okullar tatil değil.

24 NİSAN TATİL Mİ: Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl yayımladığı eğitim takviminde "23 Nisan 2017 Pazar günü törenden sonra başlar, 23 Nisan 2017 akşamı sona erer" ifadesi yer alıyor. Dolayısıyla bu günün tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu.

23 Nisan günü her yıl olduğu gibi tatil olacak ancak, 24 Nisan Salı gününün tatil olması hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'dan henüz bir açıklama yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yer verdiği bu ifadeye göre okullar bu yıl 24 Nisan'da tatil olmayacak. Bu konuda bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

23 NİSAN NEDİR:Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bütün Dünya çocukları birlikte kutlarlar.

23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. "Bugünün küçükleri yarının büyükleridir." diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan'da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan'da bütün Türkiye bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar.