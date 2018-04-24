  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bugün okullar tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı 24 Nisan açıklaması

Bugün okullar tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı 24 Nisan açıklaması

Bugün yani 24 Nisan Salı günü okullar tatil mi sorusu öğrencilerin gündeminde. 23 Nisan pazartesi günü resmi tatil yapan öğrenciler, tatili 4 güne çıkarma ümidiyle MEB'den gelecek 24 Nisan tatil haberini bekledi. Fakat 24 Nisan salı günü okullar tatil değil. Bugün yani 24 nisanda liseler, ortaolullar, üniversiteler ders başı yapacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-04-2018 08:10 - Güncelleme: 24-04-2018 08:10

Bugün tatil mi, 24 Nisan Salı günü okullar tatil mi, var mı sorusu gün boyu öğrencilerin gündeminde oldu. 23 Nisan tatilini 4 güne çıkarmak isteyen öğrenciler MEB'den gelecek resmi açıklamaya kilitlendi. 3 gün tatil yapan öğrenciler yarın, yani 24 Nisan Salı günü ders başı yapacak. Bugün ortaokullar, liseler ve üniversiteler açık, ders var. Okullar tatil değil.

24 NİSAN TATİL Mİ: Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl yayımladığı eğitim takviminde "23 Nisan 2017 Pazar günü törenden sonra başlar, 23 Nisan 2017 akşamı sona erer" ifadesi yer alıyor. Dolayısıyla bu günün tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu.

23 Nisan günü her yıl olduğu gibi tatil olacak ancak, 24 Nisan Salı gününün tatil olması hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'dan henüz bir açıklama yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yer verdiği bu ifadeye göre okullar bu yıl 24 Nisan'da tatil olmayacak. Bu konuda bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

23 NİSAN NEDİR:Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bütün Dünya çocukları birlikte kutlarlar.

23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. "Bugünün küçükleri yarının büyükleridir." diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan'da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan'da bütün Türkiye bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bugün okullar tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı 24 Nisan açıklaması haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro