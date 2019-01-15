Bugün kar yağışı var asıl yarın bastıracak meteoroloji yeni uyarılar geçti

Balkanlar üzerinden gelen yeni bir kar yağışı Türkiye'yi etkisi altına aldı. Hava sıcaklığı 3 derece daha düşecek. Marmara bölgesinde kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Meteorolojinin yayınladığı son hava durumu raporlarını göre asıl kar yağışı yarın görülecek. Bugün için uyarı verilen iller listesinde Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Bilecik, Eskişehir, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Bolu, Tekirdağ, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ardahan ve Kars illeri bulunuyor. İstanbul ve Bursa için ise karla karışık yağmur uyarısı geldi.
Kar asıl etkisini yarın gösterecek. Marmara bölgesinden iç bölgelere doğru harekete edecek olan yağışlı hava iç anadoluyu kar altında bırakacak. Ankara başta olmak üzere bir çok ilde etkili kar yağışı görülecek. Meteorolojinin yarın için uyardığı iller listesinde Sakarya, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bolu, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Uşak, Afyonkarahisar, Ankara, Düzce, Bartın, Zonguldak, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum bulunuyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU YARINA DİKKAT : Meteorolojinin yayınladığı 5 günlük hava durumu tahmininde İstanbul için bugün karla karışık yağmur görünüyor. Karla karışık yağmur öğleden sonra saat 15.00'dan itibaren bastıracak. Kardan sonrası ise dondurucu soğuk. İstanbul'da hava sıcaklığı 2 derece daha düşecek ve gece eksi dereceleri görecek.
ANKARA'YA KAR YARIN GELİYOR : Başkentin 5 günlük hava durumu tahminine göre bugün akşam saat 21.00'dan sonra kar yağışı başlayacak. Yarın ısı sıfıra inecek ve Ankara'da kar gün boyu devam edecek. Perşembe günü kar duracak cuma günü güneşli bir hava olacak.
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