Bugün kandil mi, 13 Nisan ne kandili var?

12 Nisan kandil mi, bugün ne kandili var aramaları son günlerde arttı. Bugün, yani 12 Nisan'da Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre kandil yok. Yarın, yani 13 Nisan cuma günü ise Miraç kandili kutlanacak. Recep ayı içinde olan 2. kandil olan Miraç Kandili 27. geceye denk geldiği için ikinci Kadir gecesi olarak bilinir. Peki 13 Nisan Miraç kandilinde nasıl dua edilmedi, o geceye özel namaz var mıdır, Miraç kandili faziletleri nelerdir?

Miraç Kandili 13 Nisan cuma günü kutlanacak. Hz. Muhammed'in 7 kat göğe çıkıp, Allah'ın huzuruna geldiği bu gece tam bir af gecesidir. Ellerin Allah'a açıldığı bu gecede edilen dualar boşa çıkmaz. Peki fazileti bol olan bu gecede nasıl ibadet edilmeli, Miraç Gecesi namazı var mı, kaç rekat, nasıl kılınır, bu gece hangi esmalar çekilir?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN FAZİLETLERİ NELER: Hicri takvimde akşam ezanından sonra yeni gün başlar. Yani Recebin 26. gününün akşam ezanından itibaren 27. gün girmiş oluyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2018 yılı dini günler takvimi listesinde 13 Nisan 2018 cuma günü Miraç Kandili olarak işaretli.

MİRAÇ KANDİLİ DUASI NİHAT HATİPOĞLU: Miraç Kandili ikinci bir kadir Gecesi hükmünde olduğu için bu gecede edilen dualar geri çevrilmez. Miraç Kandili gecesinde Kur'an okuyup namaz kılmak ve bolca dua etmek gerekir. Nihat Hatipoğlu'nun Miraç duasını Türkçe olarak sizin için hazırladık.

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR: Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir.

İki aşamalı bu gökler ötesi yolculuk, peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. Kadir gecesinin de Ramazan’ın 27. gecesi olması ile aralarında çok gizemli bir tevafuk vardır.

Bediüzzaman Hazretleri: “Mi’rac gecesi ikinci bir Kadir gecesi hükmündedir.” sözleriyle, bu gecenin Kadir gecesinden sonra en kutsal gece olduğunu belirtmişlerdir.

MİRAÇ KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER: Kur'ân–ı Kerim’de İsrâ suresi bu İsrâ olayını anlatır. Necm suresi de İsrâ’nın devamı olan Miraç Kandilini anlatır. Âyetlerde biraz da kapalı olarak anlatılan bu esrarengiz Miraç yolculuğu, Hazreti Muhammed'in bir çok hadîslerinde detaylarıyla aktarılmıştır.

KURAN'DA MİRAÇ GECESİNİ ANLATAN SURELER

Kuran-ı Kerim'deki Miraç gecesini anlatan sureler şöyledir;

Isrâ Sûresi 1

"Bir gece, kendisine bazı delillerimizi gösterelim diye kulu Muhammedi, Mescid-i Haramdan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksaya götüren O zatın şanı ne yücedir! Bütün eksikliklerden uzaktır O! Gerçekten, herseyi işiten, her şeyi gören O'dur."

Necm Suresi :

1 - İnmekte olan yıldıza andolsun ki,

2 - Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı, azmadı.

3 - O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz.

4 - O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir.

5 - Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti

6 - (Ki o) akıl ve görüşünde kuvvetli (bir melek)dir. Hemen (gerçek meleklik şekliyle) doğruldu.

7 - O, en yüksek ufukta idi.

8 - Sonra (Cebrail ona) yaklaştı ve (aşağıya doğru) sarktı.

9 - Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı.

10 - (Allah), kuluna verdiği vahyi verdi.

11 - Onun gördüğünü kalb(i) yalanlamadı.

12 - Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız.

13 - Andolsun onu bir kez daha görmüştü.

14 - Sidretü'l- Müntehâ'nın yanında.

15 - Ki Cennetü'l- Me'vâ onun yanındadır.

16 - Sidre'yi kaplayan kaplıyordu.

17 - (Peygamberin) gözü şaşmadı ve sınırı aşmadı.

18 - Andolsun ki o, Rabbinin âyetlerinden en büyüğünü gördü.

MİRAÇ KANDİLİNDE NELER YAPILMALI?: Miraç Gecesi ve gündüzünü şöylece ihya etmeye çalışmalıyız:

1- Miraç Kandili'nin gündüzünde oruçlu olmak ve kandili böyle karşılamak gerekir. Peygamber Efendimiz “Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb’in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur” buyurdu.

2- Salat ü selâm okumak.

3- Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz.

4- Namaz kılmak. Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Miraç gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar. Ayrıca tesbih namazı da kılınabilir. Ancak üzerinde kaza namazı bulunan kimselerin bu gibi mübarek gecelerde nafile namaz yerine kaza namazı kılmaları daha yerinde olur. Bu sebeple kaza namazı olan kimseler bol bol kaza namazı kılmalı ve bu gece kılınacak bütün nafile namazları, kaza namazı olarak niyetlenmeli ve öylece kılmalıdırlar.