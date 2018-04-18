Bugün Ezidi bayramı Çarşema sor! Yezidilerin çok tuhaf dini inancı

Bugün Ezidilerin Çarşema Sor bayramı. Peki Çarşema Sor ne demek bu bayram nedir? Ezidilerin tuhaf dini inaçları var. Nisan ayında asla düğün yapılmıyor. Sünnet oluyor ama vaftiz de yaptırıyorlar. İşte Ezidiler (Yezidiler) ve Çarşema Sor bayramı;

Sıradışı dini inançları ile bilinen Ezidiler'in bugün Çarşema Sor bayramı. Miladi takvime göre Nisan ayının 13’ünden sonrasına denk gelen ilk Çarşamba günü Çarşema Sor Bayramı. Peki Çarşema Sor nedir ve o gün ne olduğuna inanıyorlar? İşte Ezidilerin sıradışı dini inançları ve Çarşeme Sor bayramları; Twitter

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ÇARŞEMA SOR NE ZAMAN: Ezdiler'in (Yezidiler) her yıl Nisan ayında kutladıkları bayramın ismi Çarşema Sor. Çarşema Sor mana olarak Kızıl Çarşamba demek. Miladi takvime göre Nisan ayının 13’ünden sonrasına denk gelen ilk Çarşamba günü Çarşema Sor bayramı oluyor. Bu sene de Çarşema Sor Bayramı 18 Nisan'a yani bugüne denk geldi. Twitter

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ÇARŞEMA SOR NEDİR? : Çarşema Sor Ezidiler'in bayramıdır. Ezidiler bugünü yani Çarşema Sor'u (Kızıl Çarşamba) evrenin oluşumunun tamamlandığı son gün olarak kabul ederler. Ezidi inancına göre yaşamın başladığı ilk gün bugündür. Twitter

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