Bugün doğan çocuklar şanslı sayılıyor!

Doğduğumuz andan itibaren bize verilen ismin bizi ne şekilde etkilediğidir. Şanslı mıyız şanssız mıyız? Hayattaki başarı durumumuz nedir? İsim Analisti Celalettin İpekbayrak, cevapla.tv'nin sorularını yanıtladı.
Bazı günler işleriniz ters gidebilir, bazı günlerse her şey yolundadır. Yıldızlar sizin hangi gün daha şanslı olduğunuzun sinyallerini veriyor. Salı günleri kimi burcun hayatında olumlu gelişmeler yaratırken kimi burç için o gün berbat geçebiliyor.
Kaynak: cevapla.tv
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