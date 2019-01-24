  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Buğra Özmüldür kimdir kaç yaşında Sihirli Annem Cem son hali bambaşka!

Buğra Özmüldür kimdir kaç yaşında Sihirli Annem Cem son hali bambaşka!

Bir dönemin efsane dizisi Sihirli Annem'de küçücük bir çocuk olan Buğra Özmüldür şimdi büyüdü, yakışıklı bir delikanlı oldu. Sihirli Annem'de Cem karakterine hayat veren Buğra Özmüldür, şimdi 28 yaşında ve bambaşka biri oldu. Peki Buğra Özmüldür kimdir, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 24-01-2019 09:55 - Güncelleme: 24-01-2019 09:45

Sihirli Annem dizisi bir dönemin fenomen dizileri arasında yer aldı. Cem karakterine hayat veren Buğra Özmüldür ise şimdilerde bambaşka biri oldu. Dizi yıllarında henüz ilkokul öğrencisi olan Buğra Özmüldür şimdi büyüdü, yakışıklı bir delikanlı oldu. 25 yaşındaki genç oyuncu yeni projelerde yer alacak, yeniden ekranlara dönecek. Peki Sihirli Annem Cem, Buğra Özmüldür kimdir, aslen nereli...

Oyunculuk kariyerine küçük, sevimli, şişko bir çocuk olarak başlayan Buğra Özmüldür, 90 kilodan 65 kiloya kadar düşmeyi başarmış, 1.70 civarı olan boyu ve şimdiki kilosu ile fit bir görünüme ulaşmıştır.

Kahverengi gözleri ve kahverengi saçları olan oyuncu, rahat giyimi ile dikkat çekmektedir. Boğa burcu olan oyuncunun doğum tarihi 21 Nisan 1991’dir. 25 yaşındaki oyuncuyu çocukluk yıllarından babasının arkadaşı olan Yakup Yavru piyasanın içine taşımış, ailesinin desteği ile bu sektörde işe başlamış ve şan şöhret derdi olmadan kendine uygun projelerde yer alarak oyunculuk hayatına devam etmektedir.

Koza Koleji’nde eğitim görmüş oyuncu liseyi birincilikle bitirmiş, ardından da Marmara Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünde okumuştur. Oyunculuk kariyerine 9 yaşında Çamlıca Gazoz reklam filmi ile başlayan Buğra Özmüldür, sonrasında RTÜK kampanya reklamında, Tansaş reklamında, Sihirli Annem dizisinde, konuk oyuncu olarak Selena adlı dizide, Perde adlı kısa filmde ve Senden Bana Kalan, Olaylar Olaylar, The Susac ve Melek ile Serhat filmlerinde rol almıştır.

Sarıyer Belediyesi, Sakarya Üniversitesi, Bilfen Okulları, Özel Fenerbahçe Eğitim Kurumları tarafından ‘En İyi Çocuk Oyuncu’ ödülleri almış olan başarılı oyuncu, şu an farkı senaryo ve proje çalışmaları ve dublaj metni çevirisi yapmaktadır. Buğra Özmüldür’ün en sevdiği renk siyah ve vazgeçilmez parfümü Rochas Man’dır. Eğitim hayatı etkisiyle olacak ki içinde bulunduğu sektörle ilgili takip ettiği projelerin çoğu yabancı olup, yabancı dizileri izlemeyi sevmektedir ve sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Buğra Özmüldür kimdir kaç yaşında Sihirli Annem Cem son hali bambaşka! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro