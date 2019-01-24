Buğra Özmüldür kimdir kaç yaşında Sihirli Annem Cem son hali bambaşka!

Sihirli Annem dizisi bir dönemin fenomen dizileri arasında yer aldı. Cem karakterine hayat veren Buğra Özmüldür ise şimdilerde bambaşka biri oldu. Dizi yıllarında henüz ilkokul öğrencisi olan Buğra Özmüldür şimdi büyüdü, yakışıklı bir delikanlı oldu. 25 yaşındaki genç oyuncu yeni projelerde yer alacak, yeniden ekranlara dönecek. Peki Sihirli Annem Cem, Buğra Özmüldür kimdir, aslen nereli...

Oyunculuk kariyerine küçük, sevimli, şişko bir çocuk olarak başlayan Buğra Özmüldür, 90 kilodan 65 kiloya kadar düşmeyi başarmış, 1.70 civarı olan boyu ve şimdiki kilosu ile fit bir görünüme ulaşmıştır.

Kahverengi gözleri ve kahverengi saçları olan oyuncu, rahat giyimi ile dikkat çekmektedir. Boğa burcu olan oyuncunun doğum tarihi 21 Nisan 1991’dir. 25 yaşındaki oyuncuyu çocukluk yıllarından babasının arkadaşı olan Yakup Yavru piyasanın içine taşımış, ailesinin desteği ile bu sektörde işe başlamış ve şan şöhret derdi olmadan kendine uygun projelerde yer alarak oyunculuk hayatına devam etmektedir.

Koza Koleji’nde eğitim görmüş oyuncu liseyi birincilikle bitirmiş, ardından da Marmara Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünde okumuştur. Oyunculuk kariyerine 9 yaşında Çamlıca Gazoz reklam filmi ile başlayan Buğra Özmüldür, sonrasında RTÜK kampanya reklamında, Tansaş reklamında, Sihirli Annem dizisinde, konuk oyuncu olarak Selena adlı dizide, Perde adlı kısa filmde ve Senden Bana Kalan, Olaylar Olaylar, The Susac ve Melek ile Serhat filmlerinde rol almıştır.

Sarıyer Belediyesi, Sakarya Üniversitesi, Bilfen Okulları, Özel Fenerbahçe Eğitim Kurumları tarafından ‘En İyi Çocuk Oyuncu’ ödülleri almış olan başarılı oyuncu, şu an farkı senaryo ve proje çalışmaları ve dublaj metni çevirisi yapmaktadır. Buğra Özmüldür’ün en sevdiği renk siyah ve vazgeçilmez parfümü Rochas Man’dır. Eğitim hayatı etkisiyle olacak ki içinde bulunduğu sektörle ilgili takip ettiği projelerin çoğu yabancı olup, yabancı dizileri izlemeyi sevmektedir ve sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır