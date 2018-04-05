Buerger hastalığı belirtileri nelerdir? Tedavi edilmezse uzuv kaybı...

Buerger hastalığında ayak ve ellerde üşüme, soğukluk hissi ve uyuşma, deri renginde değişme en sık görülen belirtilerdir. Buerger hastalığı tedavi edilmezse uzuv kaybı ile sonuçlanabilir. Peki Buerger hastalığı nedir? Buerger hastalığı tanısı nasıl konulur işte bilmeniz gerekenler

Buerger hastalığı atar ve toplardamarların sigaraya bağlı olarak tıkanması hastalığıdır. Damarlar, iltihap pıhtı ile tıkanır ve özellikle parmaklara giden kan akımı azalır, sonuç olarak parmaklarda şiddetli ağrı, iyileşmeyen yaralar ve kangren ortaya çıkar. Tam olarak neden olduğu bilinmese de, sigara bu hastalık için en büyük etken olarak kabul edilir. Dr. Koray Akay Buerger hastalığının belirtileri, tedavisi ve tanısı hakkında bilinmesi gerekenleri cevapladı. Twitter

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BUERGER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ: Buerger hastalığında ayak ve elde özellikle herhangi bir hareket olmadığı anlarda şiddetli ağrı ve yaralar olur. Hastaların büyük bölümünde uzun süre

devam eden ayak, ellerde üşüme, soğukluk hissi ve uyuşma, deri renginde değişme gözlenir. Ağrı başlangıçta yürüme ile gelirken bir süre sonra istirahat halinde de olmaya ve topallamaya başlanır. Çoğu kez parmaklarda basit nedenlerle başlayan ve bir türlü iyileşmeyen çok ağrılı yara, iltihap veya kangren ortaya çıkabilir. Twitter

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BUERGER HASTALIĞININ TEDAVİSİ: En önemli tedavi aşaması sigaranın kesilmesidir. Sigarayı bırakan kişilerde organ kaybı ya da kesilmesi riski düşüktür. Ancak sigara bırakılmazsa yaralar iyileşemez ya da tekrar açılır ve sonuçta birçok uzvun kesilmesi gerekebilir. Hastalar etkilenen bölgelere yumuşak masaj uygulayabilir, sıcak tutmalı, dolaşımı engelleyen dar, saran giysiler kullanmamalı, vücut uzun süre aynı pozisyonda kalmamalıdır. Tedavide kişinin değerlendirilmesi sonrasında hekim ilaç veya cerrahi yönteme karar verir. Her hastada etkinliği değişmekle beraber Twitter

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