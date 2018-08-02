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Budist rahip skandalı! Zihinlerini kontrol ettiği rahibelere cinsel...

Budist rahip skandalı! Zihinlerini kontrol ettiği rahibelere cinsel...

Çin'in başkenti Pekin'deki budist Longquan Tapınağı'nın başrahibi Abbot Şueçeng'in, "zihinlerini kontrol altına aldığı rahibeleri cinsel ilişkiye zorladığı" öne sürüldü.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 13:56 - Güncelleme: 02-08-2018 13:56

PEKİN'deki budist Longquan Tapınağı'nın başrahibi Abbot Şueçeng'in, "zihinlerini kontrol altına aldığı rahibeleri cinsel ilişkiye zorladığı" öne sürüldü. Asıl adı Fu Ruilin olan Çin Budistler Birliği ve Çin Budist Akademisi Başkanı Şueçeng ise tapınaktaki iki rahibin hükümete gönderdiği raporda yer alan iddiaları reddetti.

HÜKÜMETE DANIŞMANLIK YAPIYOR... Tapınaktan yapılan açıklamada ise şikayetçi rahiplerin gerçekleri çarpıtarak Şueçeng'i karalamaya çalıştığı öne sürülerek iddialarla ilgili soruşturma başlatılması istendi. Çin'in Twitter'ı kabul edilen sosyal paylaşım sitesi Weibo'da bir milyondan fazla takipçisi bulunan 51 yaşındaki Şueçeng, hükümete siyasi danışmanlık da yapıyor.

6 RAHİBEYİ ZORLADI 4 RAHİBE KARŞI KOYAMADI... Rahiplerin raporunda, Şueçeng'in cinsel içerikli mesajlar gönderdiği rahibeleri ilişkiye zorladığı öne sürülüyor. Raporda, başrahibin kendisiyle cinsel ilişkiye girmeleri için en az altı rahibeyi tehdit ettiği, bunlardan dördünün Şueçeng'e karşı koyamadığı savunuldu.

'CİNSEL İLİŞKİ BUDİST DOKTİRİNLERİ EĞİTİMİNİN PARÇASI'... İnternete sızan 95 sayfalık raporda rahibin mesajlarıyla "kadınların zihinlerini kontrol altına aldığı" ve seksin "Budist doktrinleriyle ilgili çalışmalarının parçası olduğunu" söylediği iddia ediliyor. Rahibelerden biri Haziran'da, Şueçeng'in cinsel saldırısına uğradığını söyleyerek polise başvurdu. Raporu kaleme alan rahipler, Aralık 2017'de Pekin'de bir rahibeye gönderilen cinsel içerikli mesajları gördükten sonra inceleme başlattıklarını belirtti.

'TAPINAK ŞUEÇENG'İN BÜYÜSÜ ALTINDA'... Raporda, "Longquan tapınağı Şueçeng'in büyüsü altında. Budist imparatorluğuna hizmet etmeleri için öğrencilerini manipüle ediyor" denildi. Çin'de devlet kontrolündeki Global Times gazetesine göre, hükümete yakın bir kaynak Şueçeng'in poliste sorgulandığı ve daha sonra serbest bırakıldığını söyledi.

BAZI BÖLÜMLERİ SANSÜRLENDİ Mİ?.. İnternette ve Çin'deki sosyal medya platformlarında dolaşan raporun bazı bölümlerinin silindiği ya da sansürlendiği belirtiliyor. Raporu kaleme alan rahiplerden biri olan Şianqi, BBC'ye "Raporun nasıl sızdığını bilmiyorum. Yayınlama niyetim yoktu" dedi.

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