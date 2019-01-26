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Bu yöntemle artık bina giriş kartı taşıma zorunluluğu kalkıyor!

Bu yöntemle artık bina giriş kartı taşıma zorunluluğu kalkıyor!

Sensormatic'in sunmuş olduğu teknolojik çözümle bina giriş kartlarını taşıma zorunluluğu ortadan kalktı. Kurumları maliyet ve güvenlik açığından da koruyan cep telefonu uygulaması ilk olarak Vakko tasarım merkezi ve ofislerinde hayata geçirildi.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 01:33 - Güncelleme: 26-01-2019 01:33

Hemen her iş yeri, hatta site ve rezidanslarda bile kullanılması zorunlu olan ve bazen hayatımızı kabusa çeviren bina giriş kartları geliştirilen teknolojik çözümlerle tarihe karışıyor. 

Sensormatic’in NFC ve Bluetooth destekli yeni sistemi sayesinde kullanıcılar yalnızca telefonlarını yanlarında taşıyarak bu kolaylıktan faydalanabiliyor. Passware çözümü ile entegre olan geçiş kontrol sistemi ilk kez Vakko'nun tasarım merkezi ve ofislerinde uygulandı. Böylece marka yönetimi, merkezden tüm giriş-çıkış akışını izleyebilir hale geldi. Örnek uygulama sayesinde Passware’in detaylı raporlama hizmetiyle insan kaynakları biriminin bordro süreçlerini yönetmesi kolaylaşırken zaman yönetiminde de verimlilik sağlandı.

MALİYETTEN TASARRUF: Bir diğer avantaj ise yine Passware’in sunduğu raporları ilgili kamu kurumlarına bildirim kolaylığı oldu. Kurulan bu PDKS (Personel Devam Takip) çözümü ile talep edilen bilgi ve raporları kolayca hazırlayabilir hale geldi. Ayrıca maliyet tasarrufu da sağlandı. Kart dağıtımı, kartın baskı maliyeti ve bekleme süresi gibi süreçlerden tasarruf eden Vakko, artık tümüyle dijital ortamda yürüttüğü süreçler ile etkin kontrol olanağı da elde etti.

BAŞKASI DA KULLANAMAYACAK: Bu çözüm ile, kartlı geçiş sistemlerinde yaşanabilen, kartın bir başkası tarafından kullanılması yoluyla kayıtlarda karmaşa yaşanmasının da  önüne geçildi. Bu mobil dönemde hiç kimsenin telefonunu yanından ayırmaması sayesinde elde edilen bu avantaj, Vakko’nun ilgili süreçlerinin yönetiminde kesin doğruluk elde etmesini sağladı.

TÜM HAZIRLAR DİJİTAL ORTAMDA: İşe yeni başlayan personel için ya da mevcut kartın kaybolması veya çalınması nedeniyle yeniden basımı için gereken sipariş ve hazırlık süreçleri de yeni sistemle ortadan kalktı. İlgili tüm hazırlıklar dijital ortamda gerçekleşirken, daha önce bu işlemler için çok sayıda basamak atlaması gereken çalışanlar artık sadece ekran üzerinden zimmetleme ve tanımlama işlerini yapabilir hale geldi.

İZİNSİZ GİRİŞLERİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR: Sistemin gelişmiş yapısının sunduğu Mobil ID ile tıpkı kartlı sistemlerde olduğu gibi birim ya da bölüm özelinde sınırlandırmalara olanak tanıyan sistem, personelin belirli alanlara izinsiz girişlerinin de önüne geçilmesine yardımcı oldu.

Sunulan çözümün esnek yapısı, çalışanların ihtiyaç duyması durumunda eski sistemi kullanmasına da olanak sağladı. Böylece akıllı telefonu bulunmayan veya telefonunu kaybeden, cihazının şarjı biten çalışanların giriş çıkış kontrolleri de sorunsuz bir şekilde gerçekleşebiliyor.

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Kaynak : DHA

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