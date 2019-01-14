Bu yöntemle alo diyeni 7 saniyede 25 lira dolandırıyorlar

Bildiğiniz gibi telefondan yapılan dolandırıcılıklar, son yıllarda daha da popüler hale geldi. Özellikle kendilerini telefon üzerinden 'polis, jandarma' olarak tanıtan bu tür dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi.

Süreç şu şekilde işliyor: Telefonunuza, "Kargonuz var. Kapınızdayız ama evde kimse yok." benzeri bir SMS alıyorsunuz. Aynı numara bazı durumlarda sizi arayıp geri kapatabiliyor. Eğer bu numaraya inanarak geri dönüş yaparsanız, cep telefonu operatörünüz her 7 saniye için 25 liralık bir fatura çıkarıyor.



