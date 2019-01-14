Bu yöntemle alo diyeni 7 saniyede 25 lira dolandırıyorlar

Senelerdir en çok kullanılan telefonla dolandırıcılık yöntemine bir yeni halka daha eklendi: 'Kargonuz var' şeklinde yapılan aramalar sonucu binlerce liralık faturalar.

Bu yöntemle alo diyeni 7 saniyede 25 lira dolandırıyorlar

Bildiğiniz gibi telefondan yapılan dolandırıcılıklar, son yıllarda daha da popüler hale geldi. Özellikle kendilerini telefon üzerinden 'polis, jandarma' olarak tanıtan bu tür dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi.

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Bu yöntemle alo diyeni 7 saniyede 25 lira dolandırıyorlar

Süreç şu şekilde işliyor: Telefonunuza, "Kargonuz var. Kapınızdayız ama evde kimse yok." benzeri bir SMS alıyorsunuz. Aynı numara bazı durumlarda sizi arayıp geri kapatabiliyor. Eğer bu numaraya inanarak geri dönüş yaparsanız, cep telefonu operatörünüz her 7 saniye için 25 liralık bir fatura çıkarıyor.

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Bu yöntemle alo diyeni 7 saniyede 25 lira dolandırıyorlar

Gelen çağrı sonrasında, birkaç saniye içerisinde gelen SMS'in içerisinde 800'lü bir numara yer alıyor. Eğer bu numaraya dönüş yaparsanız, sohbet hattı gibi çalışan bu hat üzerinden her 7 saniyede 25 TL gibi bir ücret ödemek zorunda kalıyorsunuz.

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Bu yöntemle alo diyeni 7 saniyede 25 lira dolandırıyorlar

Konuyla ilgili gelen ilk ihbarın Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne geldiği, sonrasında İstanbul, Diyarbakır, Kayseri, İzmir, Ankara, Adana gibi birçok ilde polise ihbarların arttığı belirtildi.

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