Bu yiyecekleri buzdolabına sokmayın

Buzdolabına sığdıramadığınız yiyeceklerinize yer açılıyor, artık rahat rahat buzdolabın içerisini düzenleyebilirsiniz

Buzdolabına sığdıramadığınız yiyeceklerinize yer açılıyor, artık rahat rahat buzdolabın içerisini düzenleyebilirsiniz :) Bahsedeceğimiz 16 yiyeceği buzdolabından uzak tutuyoruz çünkü bu soğutan makine bazı yiyeceklerin aromasını bozuyor.

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Eğer sarımsağı buzdolabında saklarsanız asla lezzetli yemekler pişiremezsiniz. Çünkü buzdolabında bekleyen sarımsağın tüm aroması bozulur. Üstelik sadece sarımsağın tadı bozulduğuyla kalmaz tüm buzdolabının içi sarımsak kokar. Anlayacağınız her yerden zarar.



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Buzdolabına koyduğunuz domatesler çok kısa zamanda yumuşar ve kendine has kokularını kaybedeler.



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