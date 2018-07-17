Bu yiyecekleri buzdolabına sokmayın

Buzdolabına sığdıramadığınız yiyeceklerinize yer açılıyor, artık rahat rahat buzdolabın içerisini düzenleyebilirsiniz :) Bahsedeceğimiz 16 yiyeceği buzdolabından uzak tutuyoruz çünkü bu soğutan makine bazı yiyeceklerin aromasını bozuyor.
Eğer sarımsağı buzdolabında saklarsanız asla lezzetli yemekler pişiremezsiniz. Çünkü buzdolabında bekleyen sarımsağın tüm aroması bozulur. Üstelik sadece sarımsağın tadı bozulduğuyla kalmaz tüm buzdolabının içi sarımsak kokar. Anlayacağınız her yerden zarar.
Buzdolabına koyduğunuz domatesler çok kısa zamanda yumuşar ve kendine has kokularını kaybedeler.
Sarımsakda olduğu gibi soğanı da buzdolabına koyunca aromasını yok edersiniz. Yine aynı zamanda soğan kokusu tüm dolabın içerisine yayılacaktır.
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