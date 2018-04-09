Bu yiyecekler göbek eritiyor

Amerikalı bilim adamlarının yaptıkları araştırmada bazı gıdalar ve yiyeceklerin göbek eritmede son derece etkili olduğu ve karın yağlarını yakmak için kullanılabileceği ortaya çıkmış.

Bu yiyecekler göbek eritiyor

Amerikalı bilim adamlarının yaptıkları araştırmada bazı gıdalar ve yiyeceklerin göbek eritmede son derece etkili olduğu ve karın yağlarını yakmak için kullanılabileceği ortaya çıkmış. Yani kendinizi çok da harap etmeden sadece dikkatli beslenerek yağlarınızdan kurtulma sürecinizi hızlandırabilirsiniz. İşte o yağ yakıcı ve metabolizma hızlandırıcı besinler…Patates soğukken daha fazla lif içerir. Bu lifler açlık hissine karşı etkili olan hormonların üretilmesinde etkilidir. Ayrıca soğuk patatesteki nişasta, lif, vitamin ve mineraller yağ yakımını hızlandırır.

18
Bu yiyecekler göbek eritiyor

Kırmızı renkli meyve ve sebzelerin temel özelliği içerisinde bol miktarda antioksidan barındırmasıdır. Çilek antioksidanlar bakımından bir hayli zengin bir meyve olup hem kalp krizine iyi gelen bir meyve olarak hem de yaşlanmayı geciktiren bir besin maddesi olarak tüketilmesinde fayda vardır. Diğer yandan kan dolaşımını hızlandırması ve dokulara kan yoluyla daha fazla oksijen ulaşmasını sağlayan demir elementi açısından oldukça zengindir. Çilek diğer yandan yoğurtla birlikte tüketilirse hem öğün atlamak ve tokluk hissi oluşması için işe yaramakta hem de yan karın bölgesi yağlarının erimesine yardımcı olmaktadır. Kas güçlendirici bir gıda olarak spor yapanlarca ve vücut geliştirme sporu ile uğraşan kişiler tarafından tüketilmelidir.

28
Bu yiyecekler göbek eritiyor

Elma sirkesi yağ depolanmasına karşı etkilidir ve yağ yakımını hızlandırır. Salatalara ve balığa elma sirkesi eklemesi unutmayın. Elma sirkesinin iyi bir zayıflama iksiri olduğunu pek çok insan bilmektedir. Elma sirkesi kullanımı tarih olarak asırlar önceye dayanmakta ve bu zayıflatan içecek, sağlık alanında değişik hastalıklara karşı yaygın bir biçimde yaklaşık 3 bin yıldır kullanılmaktadır. Elma sirkesinin sağlığa faydaları olduğu kadar kilo verme amacıyla da kullanılmakta olduğunu biliyoruz. İçerisinde barındırdığı besin maddeler, enzimler, organik maddeler ve bitkisel asitler nedeniyle elma sirkesi, doğanın neredeyse tüm faydalı vitaminlerini içerisinde barındıran bir sağlık şifa deposu olarak adlandırılabilir.

38
Bu yiyecekler göbek eritiyor

Aspit yağı aynı elma sirkesinde olduğu gibi salatalara eklenerek tüketilebilir ve yağ yakımını hızlandırır. İçeriğindeki asitler metabolizmayı hızlandırır.Aspir isimli bitkiden elde edilen aspir yağı bitkisel yağlar arasında son dönemlerde oldukça ön plana çıkmış bir üründür. Direkt olarak yağ yakıcı etkisi olmasa da aspir yağı iç organların işlevlerini düzenleyerek vücudun sağlıklı bir biçimde çalışmasına yardımcı olur. Çok az kullanılmalıdır

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro