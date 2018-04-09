Bu yiyecekler göbek eritiyor

Amerikalı bilim adamlarının yaptıkları araştırmada bazı gıdalar ve yiyeceklerin göbek eritmede son derece etkili olduğu ve karın yağlarını yakmak için kullanılabileceği ortaya çıkmış.

Amerikalı bilim adamlarının yaptıkları araştırmada bazı gıdalar ve yiyeceklerin göbek eritmede son derece etkili olduğu ve karın yağlarını yakmak için kullanılabileceği ortaya çıkmış. Yani kendinizi çok da harap etmeden sadece dikkatli beslenerek yağlarınızdan kurtulma sürecinizi hızlandırabilirsiniz. İşte o yağ yakıcı ve metabolizma hızlandırıcı besinler…Patates soğukken daha fazla lif içerir. Bu lifler açlık hissine karşı etkili olan hormonların üretilmesinde etkilidir. Ayrıca soğuk patatesteki nişasta, lif, vitamin ve mineraller yağ yakımını hızlandırır.

Twitter

Facebook

Google Plus

1 8

Kırmızı renkli meyve ve sebzelerin temel özelliği içerisinde bol miktarda antioksidan barındırmasıdır. Çilek antioksidanlar bakımından bir hayli zengin bir meyve olup hem kalp krizine iyi gelen bir meyve olarak hem de yaşlanmayı geciktiren bir besin maddesi olarak tüketilmesinde fayda vardır. Diğer yandan kan dolaşımını hızlandırması ve dokulara kan yoluyla daha fazla oksijen ulaşmasını sağlayan demir elementi açısından oldukça zengindir. Çilek diğer yandan yoğurtla birlikte tüketilirse hem öğün atlamak ve tokluk hissi oluşması için işe yaramakta hem de yan karın bölgesi yağlarının erimesine yardımcı olmaktadır. Kas güçlendirici bir gıda olarak spor yapanlarca ve vücut geliştirme sporu ile uğraşan kişiler tarafından tüketilmelidir.

Twitter

Facebook

Google Plus

2 8

Elma sirkesi yağ depolanmasına karşı etkilidir ve yağ yakımını hızlandırır. Salatalara ve balığa elma sirkesi eklemesi unutmayın. Elma sirkesinin iyi bir zayıflama iksiri olduğunu pek çok insan bilmektedir. Elma sirkesi kullanımı tarih olarak asırlar önceye dayanmakta ve bu zayıflatan içecek, sağlık alanında değişik hastalıklara karşı yaygın bir biçimde yaklaşık 3 bin yıldır kullanılmaktadır. Elma sirkesinin sağlığa faydaları olduğu kadar kilo verme amacıyla da kullanılmakta olduğunu biliyoruz. İçerisinde barındırdığı besin maddeler, enzimler, organik maddeler ve bitkisel asitler nedeniyle elma sirkesi, doğanın neredeyse tüm faydalı vitaminlerini içerisinde barındıran bir sağlık şifa deposu olarak adlandırılabilir.

Twitter

Facebook

Google Plus

3 8