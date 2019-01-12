Bu yiyecek meğer her derde devaymış! Mucizevi özelliklerine bakın

Susam tohumunun ezilmesiyle elde edilen ve tahan olarak da bilinen tahinin özellikleri saymakla bitmiyor. İşte kalpten cilde, bağışıklık sisteminden kemik gelişimine kadar her derde deva olan tahinin faydaları;
Tahin (tahan) susamın ezilerek ve çeşitli işlemlere tabi tutularak akıcı yağ gibi bir hale gelmiş şeklidir. E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller. Yaraların iyileşmesini hızlandırır.
Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER