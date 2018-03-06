  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bu yeni teknikle vücudunuzda çatlaktan eser kalmayacak

Bu yeni teknikle vücudunuzda çatlaktan eser kalmayacak

Vücuttaki çatlaklar için uygulanan Striort tekniği nedir? Uzmanların iddiasına göre vücutta oluşan çatlakları yüzde 30 ile yüzde 80 aralığında yok eden striort tekniğinde seanslar 2.5 saat sürüyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-03-2018 02:00 - Güncelleme: 06-03-2018 02:00

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Tüm dünyanın konuştuğu ve ülkelerin teker teker almak için uğraştığı Striort metodunu Bothanica Mineral aracılığıyla Türkiye'ye getirmiş bulunmaktayız. Çatlak çizgilerinizin üzerinde tek tek çalışarak ordaki collagen bağ dokunun güçlendirilmesini sağlıyoruz. İşlem, yapılan bölgede çatlakları onardığı gibi sıkılaşma da sağlamaktadır" dedi. 

Onarımı yapılan çatlaklarda yüzde 30 ile yüzde 80 aralığında silinme gözlemlendiğini ve bunun kişinin deri yapısı ve iyileşme süreciyle bağlantılı olduğunu belirten Güngen: "Fibroderms cihazı herhangi bir lazer cihazı veya iğneli bir cihaz değildir. İşlemden önce lokal anestezi kremle bölgeyi uyuşturuyoruz. İşlemden sonra bölgede morluklar oluşuyor. Cilt yapısına göre iyileşme süreci 2 ile 5 gün arasında değişiyor. Seans aralıkları 21 günde bir olup, uygulama 2-2.5 saat sürmektedir. İşlem sonrasında günlük hayatınıza geri dönebilirsiniz. İşlemden sonra cildinizde herhangi bir kabuk, yara vb. şeyler olmaz. Herhangi bir leke kalmaz. Menstrual dönemde uygulama yapılmaz. Uygulama sonrasında direk olarak güneş ışığına maruz kalmaktan sakınılmalıdır. Son derece güvenilir, zararsız, çok başarılı sonuçları olan bir sistemdir" diye konuştu

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Bothanica mineral striort methoduya bugüne kadar 250 binden fazla sonuç alarak başarısını Latin Amerika'da ispatladık. Çatlaklarda maksimum 3 seans uygulanan bu sistem sayesinde ilk seansta bile yüksek oranda başarı alınarak uygulanan bu metodun tek yetkili satıcısı olarak 17 ülkede ve Türkiye'de 7 yıl boyunca bothanica mineralin distribütörlüğünü aldık. 18 Mart'ta büyük bir sunumla karşınızda olacağız. İstanbul'da anlatılacak bu olağanüstü metodu merkezlerinizde kullanmak için şimdiden yerlerinizi ayırtın. Tamamen ücretsiz olacak olan bu organizasyona herkes davetlimizdir."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bu yeni teknikle vücudunuzda çatlaktan eser kalmayacak haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro