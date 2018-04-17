Bu yaz kavrulacağız! Meteoroloji şimdiden uyardı...

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş yaz aylarında aşırı sıcaklık yaşanacağı açıkladı. Yaz aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1,5-2 derece üstünde seyredeceğini belirten Güneş, 3 aylık periyot için uyarı yaptı.

Bu yaz kavrulacağız! Meteoroloji şimdiden uyardı...

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, yaz aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1,5-2 derece üstünde seyredeceğini öngördüklerini belirtti. Güneş, Türkiye'de bir yıldır mevsim normallerinin üstünde hava sıcaklıkları gözlemlediklerini söyledi. Sıcaklıkların gelecek aylarda da mevsim normallerinin üstünde seyredeceğini bildiren Güneş, özelikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların diğer bölgelere göre daha fazla olacağını belirtti.

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Bu yaz kavrulacağız! Meteoroloji şimdiden uyardı...

HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS... Meteoroloji Genel Müdürü Güneş, "Haziran, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1,5 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz" bilgisini verdi.

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Bu yaz kavrulacağız! Meteoroloji şimdiden uyardı...

EN SICAK ÜÇÜNCÜ YIL... Sıcaklıkların son 10 yıldır normalin üstünde olduğunu aktaran Güneş, "2010, Türkiye'de en sıcak yıl olmuştu. Yine bu yılı da en sıcak üçüncü yıl olarak değerlendirebiliriz." diye konuştu.

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Bu yaz kavrulacağız! Meteoroloji şimdiden uyardı...

2050 YILINA KADAR YAĞIŞLAR DEĞİŞMEYECEK... Genel Müdür Güneş, yağışlarda ise özellikle 2050 yılına kadar çok fazla değişim öngörmediklerini dile getirerek, "Doğu Akdeniz'de ve Güneydoğu'da bir yağış azlığı bekliyoruz. Bu önümüzdeki üç aylık periyotta da yağış önceki mevsim normalleri civarında seyredecek, Güneydoğu bir miktar daha az yağış alacak." bilgisini aktardı.

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