Bu videoyla duyurdular! İşte Alişan ile Buse Varol'un bebeğinin cinsiyeti

Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Buse Varol ve Alişan çifti, erkek bebek beklediklerini çektikleri bu video ile duyurdu. Buse Varıl ınstagram hesabında yaptığı paylaşımın altına şu notu düştü;

Alişan Buse Varol çiftinden rötarlı balayı tatili!

"Allah’ıma çok şükür her şey normal ilerliyor... Erkek annesi olacak olmak beni çok heyecanlandırdı, doğum tarihi de belli oldu aşağı-yukarı. Sağlık durumu da iyiymiş, bugün benim için çok önemliydi, yapılan testlerde herhangi bir sorun olmadı. Ne kadar şükretsem de az... Doktorumuza da çok çok teşekkür ederiz. Güzel dileklerde bulunan herkese teşekkürler...'