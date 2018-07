Bu video için başına gelmeyen kalmadı!

Dünyada birçok kişi tarafından yapılan ve kısa sürede ün kazanmaya başlayan Drake'in şarkısı "In My Feelings" eşlğinde yapılan 'Do the shiggy' akımı için sosyal medyada çeşitli paylaşımlar ilgi görüyor. Ancak bu videoda görülen tamamen farklı.

Aracından inerek dans etmeye başlayan kadını uzaktan çeken kişiler eşine az rastanır bir olaya tanıklık ediyor. Dans eden kadın bir anda çantasını düşürüyor ancak dans etmeye devam ediyor. Olayı özel yapan durum ise arkadan gelen bir motosiklette bulunan iki kişinin, yere düşen çantayı alıp kaçması oluyor. Kadın, çantasını çalan adamları yakalamaya çalışsa da başarılı olamıyor. Olay sonrasında ne olduğu bilinmiyor. İşte sosyal medyada yayılan o görüntü.