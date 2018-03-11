Bu ülkeye gidecekler dikkat yolda yürürken bile...

Birçoğumuz dünyayı gezmek, birçok yeri görmek isteriz. Kimimiz için ülke farketmezken kimimiz daha sıcak ülkeleri tercih ederiz. Türkiye'den en çok gidilen yerlerden biri de Avustralya... Ancak Avustralya sandığınız kadar güvenli bir yer değil. Tuvaletten fareler, yılanlar, yoldan geçerken timsahlar çıkabiliyor. Gelin Avustralya'dan gelen o garip fotoğraflara birlikte göz atalım.