Bu ülkenin vatandaşı olabilirsiniz! Hem de sadece parayla

Malta; Bu küçük Avrupa Birliği ülkesi, dünya genelinde hem imar hem de vatandaşlık konusunda çok açık görüşlü. Malta vatandaşı olabilmek için 650 bin Euro'yu bu ülkenin hesabına yatırmanız gerekiyor. Malta hem coğrafi hem de siyasi konumu nedeniyle çok avantajlı. Akdeniz'in en önemli liman ülkelerinden biri olan bu yer, Schengen Bölgesi içerisinde olduğu gibi ABD vizesinin de en kolay verildiği ülkeler arasında.

