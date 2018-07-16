Bu ülkenin vatandaşı olabilirsiniz! Hem de sadece parayla

Dünya artık daha sınırları hiçe sayan bir yer halien gelirken, bizlerde belli şartlar dahilinde istediğimiz ülkenin vatandaşları olabiliyoruz. Peki parayla vatandaş olunan ülkeler hangileri?

Bu ülkenin vatandaşı olabilirsiniz! Hem de sadece parayla

Dünya artık daha sınırları hiçe sayan bir yer halien gelirken, bizlerde belli şartlar dahilinde istediğimiz ülkenin vatandaşları olabiliyoruz. Şuan için şartlar hayli uçuk görünsede, istediğiniz şekilde istediğini ülkenin vatandaşı olabiliyorsunuz. Peki parayla vatandaş olunan ülkeler hangileri?

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Bu ülkenin vatandaşı olabilirsiniz! Hem de sadece parayla

Malta; Bu küçük Avrupa Birliği ülkesi, dünya genelinde hem imar hem de vatandaşlık konusunda çok açık görüşlü. Malta vatandaşı olabilmek için 650 bin Euro'yu bu ülkenin hesabına yatırmanız gerekiyor. Malta hem coğrafi hem de siyasi konumu nedeniyle çok avantajlı. Akdeniz'in en önemli liman ülkelerinden biri olan bu yer, Schengen Bölgesi içerisinde olduğu gibi ABD vizesinin de en kolay verildiği ülkeler arasında.

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Bu ülkenin vatandaşı olabilirsiniz! Hem de sadece parayla

Singapur; Uzak Doğu'nun yeni gözdesi, büyük yatırımlara ev sahibi yapan bu Singapur, biraz maliyetli olsa da para karşılığında vatandaşlık verebiliyor. Ülke vatandaşlığına geçebilmek için öncelikle 2 milyon dolar sahibi olmalısınız. Bunun yanı sıra yıllık geliriniz de 160 milyon dolar olmalı.

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Bu ülkenin vatandaşı olabilirsiniz! Hem de sadece parayla

Belçika; Avrupa'nın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri olan Belçika, 800 bin Euro karşılığında vatandaşı olabileceğiniz bir ülke. Bunun yanında ülkede en az 3 sene yaşamanız ve oturma izniniz olmalı.

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