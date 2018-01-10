Bu ülkede erkekler kadın olmaya zorlanıyor!

Samoa ya da resmi adıyla Bağımsız Samoa Devleti, Güney Büyük Okyanusu’nda, Polinezya'da bulunan, adalar topluluğundan oluşan bir ülke… Yalnız burada yaşayan insanların oldukça ilginç bir geleneği var. Samoa’da Fa’afafine olarak adlandırılan erkekler ‘kadın gibi’ yetiştiriyor. Neden böyle olduğu da oldukça ilginç… İşte Fa’afafine’lerin ilginç yaşamları…
Samoa ya da resmi adıyla Bağımsız Samoa Devleti, Güney Büyük Okyanusu’nda, Polinezya'da bulunan, adalar topluluğundan oluşan bir ülke… Yalnız burada yaşayan insanların oldukça ilginç bir geleneği var. Samoa’da Fa’afafine olarak adlandırılan erkekler ‘kadın gibi’ yetiştiriliyor. Neden böyle olduğu da oldukça ilginç… İşte Fa’afafine’lerin ilginç yaşamları… Dünyada çok ilginç gelenekler var. Bu ilginç geleneklerden biri de Samoa'da mevcut...
Samoa’da Fa’afafine olarak adlandırılan erkekler ‘kadın gibi’ yetiştiriliyor. Neden böyle olduğu da oldukça ilginç… Samoa, Güney Pasifik Okyanusunda adalar grubundan oluşuyor. Samoa olarak bilinen 'Bağımsız Samoa Devleti', Büyük Okyanus'un güneyinde Polinezya'daki adalar topluluğundan oluşan bir ülke. 20. yüzyılın başlarında Alman Samoası olarak bilinen bağımsız Samoa, 1914-1997 arasında Batı Samoa adını aldı.
Ülke Birleşmiş Milletler tarafından 1976'da Samoa olarak tanındı. Güneybatı Asya'dan gelen göçmenlerce 4 bin yıl önce kurulan ilk yerleşim yerleri, 1700'lerde Avrupalı sömürgeciler tarafından keşfedildi. Samoa devletinin bulunduğu Samoa Adaları zaman dilimine göre yeni yıla ABD'den sonra giriyor.
Yalnız Samoa’da çok ilginç hayatlar yer alıyor. Özellikle ‘kadın gibi’ yetiştirilen Fa’afafineler.İşte Samoa kültüründeki ilginç Fa’afafine geleneği...Samoa’da Fa’afafine denen bir üçüncü cinsiyet söz konusu. Bu insanlar her yerlerine dövme yaptırıyor ve dövmesiz erkeğe kesinlikle kız verilmiyor. Fa’afafine Samoa dilinde Fa’a (gibi), Fafine (kadın), yani kelime anlamı olarak ‘Kadın gibi’ anlamına geliyor.
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