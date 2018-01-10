Bu ülkede erkekler kadın olmaya zorlanıyor!

Samoa ya da resmi adıyla Bağımsız Samoa Devleti, Güney Büyük Okyanusu’nda, Polinezya'da bulunan, adalar topluluğundan oluşan bir ülke… Yalnız burada yaşayan insanların oldukça ilginç bir geleneği var. Samoa’da Fa’afafine olarak adlandırılan erkekler ‘kadın gibi’ yetiştiriyor. Neden böyle olduğu da oldukça ilginç… İşte Fa’afafine’lerin ilginç yaşamları…

Samoa ya da resmi adıyla Bağımsız Samoa Devleti, Güney Büyük Okyanusu’nda, Polinezya'da bulunan, adalar topluluğundan oluşan bir ülke… Yalnız burada yaşayan insanların oldukça ilginç bir geleneği var. Samoa’da Fa’afafine olarak adlandırılan erkekler ‘kadın gibi’ yetiştiriliyor. Neden böyle olduğu da oldukça ilginç… İşte Fa’afafine’lerin ilginç yaşamları… Dünyada çok ilginç gelenekler var. Bu ilginç geleneklerden biri de Samoa'da mevcut...