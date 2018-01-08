Bu törende herkes siyah giydi nedeni ise... Bomba gönderme!

Hollywood oyuncuları, başta ünlü yapımcı Harvey Weinstein hakkındaki cinsel saldırı iddiaları olmak üzere, film ve TV endüstrisinin konu hakkında bir açıklama yapmaması ve sinema sektöründeki kadın suistimali kültürüne karşı birlikte ses çıkarabilmek için bu yıl 75.si düzenlenen Altın Küre Ödülleri’nde siyah giymeyi seçti. Bununla birlikte, ünlü yıldızlar Hollywood’daki cinsel saldırı mağdurlarıyla dayanışmak ve cinsiyet ayrımcılığı hakkında farkındalık yaratmak için sosyal medyada “why I am wearing black?” (neden siyah giyiyorum?) etiketiyle paylaşımda bulunurken, bazı katılımcıların, kırmızı halıda “Time’s Up” (zaman doldu) yazılı rozetler taktığı görüldü.

Oscar ödüllü oyuncu Reese Witherspoon tarafından başlatılan “Time’s Up” hareketi, kısa zamanda Natalie Portman, Gal Gadot ve Eva Longoria’dan destek bularak, diğer oyunculardan da destek aldı. Witherspoon’un tasarladığı rozetlerden yaklaşık olarak 14 milyon dolar toplandığı ve elde edilen gelirin dünya genelinde cinsel şiddet mağdurlarına destek veren derneklere aktarıldığı belirtildi.

TV dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal ya da Komedi dalında aday olan Shameless oyuncusu William H. Macy, neden siyah giyiyorum etiketiyle şu paylaşımı yaptı: “Çünkü yapılacak doğru şey bu. Çünkü benim bir eşim var. Çünkü benim iki kızım var... Eğer kadınlar yönetirse dünya çok daha iyi bir yer olur.”