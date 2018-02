Bu telefonun çıkış fiyatı sadece 80 dolar

ZTE'nin ilk Android Go'lu telefonu Tempo Go, sadece 80 dolar! Bu ve bunun gibi cihazlar, piyasanın uygun fiyatlı kısmına yeni bir soluk getireceğe benziyor. Android'in hafif bir versiyonu olan Android Go, 1 GB RAM'den az alt seviye cihazlar için kararlılık, güvenlik ve uygulama güncellemeleri vaat ediyor. Android Go'lu modellerden bir tanesini de ZTE üretiyor. ZTE üretimi Tempo Go, ABD'de 80 dolara satışa çıkacak.