Bu telefonun çıkış fiyatı sadece 80 dolar

ZTE'nin ilk Android Go'lu telefonu Tempo Go, sadece 80 dolar! Bu ve bunun gibi cihazlar, piyasanın uygun fiyatlı kısmına yeni bir soluk getireceğe benziyor. Android'in hafif bir versiyonu olan Android Go, 1 GB RAM'den az alt seviye cihazlar için kararlılık, güvenlik ve uygulama güncellemeleri vaat ediyor. Android Go'lu modellerden bir tanesini de ZTE üretiyor. ZTE üretimi Tempo Go, ABD'de 80 dolara satışa çıkacak.
Barselona'daki Dünya Mobil Kongresi'nde duyurulan Tempo Go, Amerika'nın ilk Android Go'lu telefonu olurken aynı zamanda Qualcomm'un yeni dört çekirdekli işlemcisi MSM8909'u taşıyan ilk cihaz olma özelliğini de içinde barındırıyor. Tempo Go, GSM şebekesinde SIM kilitsiz bir şekilde önce Amerika'da satışa çıkacak.
Android Go, Android Oreo'nun farklı bir versiyonu olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla ve özelleştirilmiş uygulama mağazasıyla karşımıza çıkıyor. ZTE Tempo Go modeli 5 Megapiksel çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip. Ön tarafta ise 2 Megapiksellik bir kamera yer alıyor. 3.5 mm kulaklık girişi ve micro USB girişlerinin yer aldığı modelde 2200 mAh batarya yer alıyor.
Android Go Android Oreo’nun farklı bir sürümü olarak karşımıza çıkarken özelliştirilmiş uygulamalar ve özelleştirilmiş bir uygulama mağazası sunuyor. Modelin fiyatı ise sadece 80 dolar. ZTE Mobil Dünya Kongresi’nde en yeni modellerini görücüye çıkarttı. Android’in çok daha hafif versiyonu olan ve giriş seviyesi modeller için geliştirilen Android Go platformuna sahip yeni modelse ZTE Tempo Go oldu.
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