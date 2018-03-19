"Bu telefonu dinleyenin de dinletenin de anasını avradını..."

Hasan Celal Güzel'in bir dönem telefonla konuşmaya başlamadan önce "Beni dinleyenin de, konuşmamı banda alanın da, bandı çözenin de, ona bu emri verenin de, çözülen bant metnini okuyanın da anasını, avradını..." diye küfrettiğini biliyor muydunuz?...

Hasan Celal Güzel kimdir?.. Rahmetli cumhurbaşkanı Turgut Özal, Güzel'e neden "Tank Hasan" diyordu?.. Hasan Celal Güzel bir dönem telefon ahizesini kaldırdıktan sonra kimlere ana avrat dümdüz küfrediyordu?... Hasan Celal Güzel, siyasi hayatı boyunca en çok yaptığı şey neydi?.. Neden insanları ısrarla öperdi?.. İşte bilinmeyen ya da unutulan yönleriyle eski Milli Eğitim Bakanı, Eski Spor Bakanı, eski devlet bakanı Hasan Celal Güzel'in hayatından bazı kesitler...

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1945 yılında Gaziantep'de doğan Hasan Celal Güzel, Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) başladığı görevinde Türkiye'nin en genç Başbakanlık Müsteşarı oldu. 1986 ara seçimlerde ANAP'tan Gaziantep Milletvekili seçildi ve Turgut Özal Hükümeti'nde, Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı.Daha sonra Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 2 yıl Dışişleri Bakan Vekilliği yaptı. 23 Kasım 1992'de Yeniden Doğuş Partisi'ni (YDP) kurdu. Kasım 2002 seçimlerinde partisinin yöneticileri YPG'yi Cem Uzan'a sattı... Cem Uzan da partinin adını "Genç Parti" olarak değiştirip seçimlere girdi ve aldığı yüzde 7 oyla MHP, DYP, ANAP gibi partileri baraja taktı...

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Türk siyasi hayatının en renkli kişiliklerinden birisi olan Hasan Celal Güzel kendisini şöyle tanıtıyordu: "Beni birçoğunuz her gördüğünde el ense çekip öpen, şişman, güleryüzlü bir eski politikacı olarak tanırsınız. Bazılarınız da rahmetli Özal’ın taktığı adla hatırlar, ‘Tank Hasan’ veya ‘Tanksavar Hasan’ olarak bilirsiniz veya köşe yazılarımı okumuşsunuzdur..."

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TELEFON DİNLEMESİNE ÖNLEM: Hasan Celal Güzel, telefon dinlemesine karşı aldığı önlemle dikkat çeken birisiydi. Kamuda görev yaptığı dönemde telefonun dinlendiğini biliyordu... Ve buna öfkesini hiç saklama gereği duymadan telefonu dinleyip kaydedenlere her telefon görüşmesinin bayında ana avrat dümdüz küfrediyordu. Sonra da konuşmaya başlıyordu. İsterseniz gelin o telefon dinleme önlemini bir hatırlayalım...

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