Bu tavuk başka tavuk Bursa’da üretildi boyu 1 metreyi aştı

Bursalı bir girişimcinin Brezilya’dan yumurtasını getirerek üretmeyi başardığı dünyanın en büyük tavukları görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Dudak uçuklatan fiyatı olan tavukların boyları ise 1 metre 20 santimi aştı.

20 yıldır süs tavukları yetiştiriciliği yapan ve çiftliğinde onlarca çeşit süs tavuğu bulunan Ömer Faruk Erdönmez, ismini duyduğu dünyanın en büyük tavuğu olan İndio gigante cinsi tavukların yumurtalarını 4 yıl önce Brezilya’dan ithal etti. Ülkemizde hiç olmayan bu tavukları üretmeye başlayan girişimci, boyları bir metreyi geçen tavuklardan onlarca üretmeyi başardı. Twitter

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Erdönmez’in yetiştirdiği İndio gigante cinsi tavuklar bir metre 2 santim boyuna ulaştı. İriliğiyle görenlere bu nasıl tavuk dedirten hayvanların çift müzayedede 8 bin 300 liraya satıldı. Normal tavuklardan 3 kat daha büyük olan hayvanlar ülkemizde de büyük rağbet görüyor. Twitter

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Yetiştirdiği dünyanın en büyük tavuklarını satışa çıkartan girişimci gelen taleplere yetişmekte zorluk çekiyor. Twitter

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