Bu tavuk başka tavuk Bursa’da üretildi boyu 1 metreyi aştı

Bursalı bir girişimcinin Brezilya’dan yumurtasını getirerek üretmeyi başardığı dünyanın en büyük tavukları görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Dudak uçuklatan fiyatı olan tavukların boyları ise 1 metre 20 santimi aştı.

Bu tavuk başka tavuk Bursa’da üretildi boyu 1 metreyi aştı

20 yıldır süs tavukları yetiştiriciliği yapan ve çiftliğinde onlarca çeşit süs tavuğu bulunan Ömer Faruk Erdönmez, ismini duyduğu dünyanın en büyük tavuğu olan İndio gigante cinsi tavukların yumurtalarını 4 yıl önce Brezilya’dan ithal etti. Ülkemizde hiç olmayan bu tavukları üretmeye başlayan girişimci, boyları bir metreyi geçen tavuklardan onlarca üretmeyi başardı.

17
Bu tavuk başka tavuk Bursa’da üretildi boyu 1 metreyi aştı

Erdönmez’in yetiştirdiği İndio gigante cinsi tavuklar bir metre 2 santim boyuna ulaştı. İriliğiyle görenlere bu nasıl tavuk dedirten hayvanların çift müzayedede 8 bin 300 liraya satıldı. Normal tavuklardan 3 kat daha büyük olan hayvanlar ülkemizde de büyük rağbet görüyor.

27
Bu tavuk başka tavuk Bursa’da üretildi boyu 1 metreyi aştı

Yetiştirdiği dünyanın en büyük tavuklarını satışa çıkartan girişimci gelen taleplere yetişmekte zorluk çekiyor.

37
Bu tavuk başka tavuk Bursa’da üretildi boyu 1 metreyi aştı

Dünyanın en büyük tavuklarından yaptığı araştırma sonucunda haberdar olduğunu ifade eden Ömer Faruk Erdönmez, “Bu tavuklar Brezilya’da 3 ırkın çiftleştirilmesi sonucu meydana çıkmış, boyu 1 metre 21 santime kadar çıkıyor" dedi.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro