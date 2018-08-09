Bu taciz mi güvenlik mi? Arama bahanesiyle iç çamaşırına elini sokup...

Özellikle son dönemlerde artan terör olayları, kalabalık yerler, otogarlar, havalimanları, konser salonları gibi birçok yerde, üst düzey tedbire neden oluyor. Bu yerlerden biri de, az önce bahsettiğimiz gibi havalimanları. Malumunuz üzere havalimanlarında X-ray cihazlarının yanı sıra, özel güvenlik görevlileri, yolcuları didik didik arıyorlar. Fakat arama mı yoksa taciz mi olduğu belli olmayan görüntüler ortaya çıkıyor.