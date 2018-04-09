Bu sütün kilosu tam 65 lira

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sağlığa iyi geldiğine inanılan ve litresi 65 liraya satılan deve sütüne yurt dışından da yoğun talep geliyor. Aydın'ın İncirliova ilçesinde çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılan ve litresi 65 liraya satılan deve sütü, yurt dışından da rağbet görüyor.
Türkiye'deki sayılı deve çiftliklerinden biri olan İncirliova ilçesindeki çiftlikte üretilen deve sütü, sadece yurt içine değil çeşitli ülkelere de gönderiliyor. İncirliova'daki deve çiftliğinde AA muhabirine açıklama yapan Türkiye Devecilik ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, güreşler için hayvan yetiştirdikleri çiftlikte son dönemde süt üretiminin de arttığını söyledi.
Devenin etinden sucuk yapıldığı gibi sütüne de son zamanlarda talebin arttığını belirten Kaya, sütün sağlığa iyi geldiğine inanıldığından dolayı bu artışın yaşandığını söyledi. Türkiye'nin birçok iline deve sütü gönderdiklerini aktaran Kaya, "Birçok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. İçerisinde C vitamini olan bu süt gerçekten anne sütüne yakın değerler içeriyor. Çeşitli hastalıkları bulunanların deve sütünü içtikten sonra iyileştiklerine inanıyoruz. Şifa bulan çok sayıda kişi arayıp teşekkür ediyor." dedi.
Deve sütü almak için Finlandiya’dan Türkiye'ye gelen bir müşterisinin bulunduğunu anlatan Kaya, bu ülkede bir doktorun deve sütünün otizmli bireylerin hayatını kolaylaştırıcı etkilerinin bulunduğu yönündeki araştırması sonrası otizmli çocuğu bulunan ailenin kendilerine ulaştığını belirtti.
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