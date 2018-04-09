Bu sütün kilosu tam 65 lira

Devenin etinden sucuk yapıldığı gibi sütüne de son zamanlarda talebin arttığını belirten Kaya, sütün sağlığa iyi geldiğine inanıldığından dolayı bu artışın yaşandığını söyledi. Türkiye'nin birçok iline deve sütü gönderdiklerini aktaran Kaya, "Birçok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. İçerisinde C vitamini olan bu süt gerçekten anne sütüne yakın değerler içeriyor. Çeşitli hastalıkları bulunanların deve sütünü içtikten sonra iyileştiklerine inanıyoruz. Şifa bulan çok sayıda kişi arayıp teşekkür ediyor." dedi.