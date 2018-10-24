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Bu sözler sana yakışmadı Fatih Portakal!

Fatih Portakal, FOX TV'de Ankara haber müdürünün kravatına takılması sosyal medyada tepkilere neden oldu. İşte Fatih Portakal'ın tepkilere neden olan sözleri;

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 22:45 - Güncelleme: 24-10-2018 22:45

Fatih Portakal FOX TV ana haber bülteninde Ankara Haber Müdürü Engin Yılmaz'ın kravatına tepki gösterdi. Deneyimli gazetecinin sözlerine değil de kravatına ilişkin değerlendirmede bulunan Portakal'a tepki ise sosyal medyadan geldi.

Ankara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlere ilişkin ittifak açıklamalarına kilitlenmişken, iki parti arasındaki bu tatsızlık FOX TV ana haberin de gündemindeydi.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI?

Portakal, FOX ana haberde Ankara'daki gelişmeleri izleyicilere aktardıktan sonra deneyimli gazeteci Yılmaz'ın kravatıyla ilgili canlı yayında değerlendirmede bulundu. Portakal, Yılmaz'dan daha renkli kravat takmasını istedi.

PORTAKAL'IN SÖZLERİ TEPKİLERE NEDEN OLDU

Portakal'ın canlı yayındaki bu anlamsız çıkışı sosyal medyada da tepkilere neden oldu. 

@Mehmet Cem
‏Bu akşam ki kravat şakan çok hoş kaçmadı sanki?? Ne dersin!!

@metinaygundeniz
Muhabir arkadaşın kravatina takmaniz kanımca hoş olmadi. Niyet kötü değil ama sanki zamani ve yeri degildipernambucano

@pernambucano
kravat konusunda yardım ihtiyacınız olursa bugün haber programındaki arkadaştan destek alabilirsiniz. Zira zevki sizinkinden çok daha iyiydi. O kişiye verdiğiniz tepki de çok gereksizdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • faruk çalışkan 24 Ekim 2018 23:11 Adam takılmış size ne . Takılamaz mı. Of oy millete bak ya. Alışık değiliz aga

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