Bu sözler çok konuşulur 'Ronaldo ile öpüşürün Neymar ile de...'

Alessandra Ambrosio, tıpkı Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima gibi hem Brezilyalı hem bir melek. Artık kıdemli bir Victoria's Secret manken olan Alessandra Ambrosio 36 yaşında ama formundan hiçbir şey kaybetmiyor. Futbolcu model aşkları malum. Her daim mutlaka birbirleri ile adları geçiyor. Ancak Bu durum Ambrosio için geçerli değil çünkü o evli. Jamie Mazur ile 2008 yılında evlenen güzel modelin bir kızı bir oğlu var ve evliliği tüm hızıyla devam ediyor. Ancak muzır muhabirler onu yine de futbolcu soruları ile terletmeye devam ediyor. Bu kez konusu dünyaca ünlü futbolcular Brezilyalı Neymar ve Portekizli Ronaldo. Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, gelen sorular üzerine. Neymar ve Ronaldo için itiraflarda bulundu.
Cristiano Ronaldo'yu çok beğendiğini söyleyen Brezilyalı model, "Ronaldo ile öpüşürüüm, ona öpücüklerimi gönderiyorum" dedi.
Ambrosio ayrıca, Neymar'ın yakın arkadaşı olduğunu belirtirken; ""Neymar ile evlenirim, o hayran olduğum biri" dedi.
Alessandra Ambrosio kimdir, Alessandra Ambrosio, 1981 doğumlu Brezilyalı topmodel. Guess, Victoria’s Secret ve Next gibi markaların modelliğini yapan Ambrosio’nun tüm dünyada ün kazanması, her yıl Aralık ayında düzenlenen Victoria’s Secret iç çamaşırı markasının defilelerinde boy göstermeye başlamasıyla gerçekleşti.
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