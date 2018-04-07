Bu soruların cevabını kimse bulamıyor!

Buradaki bulmacaları çözebilmek için her detaya ayrı ayrı dikkat etmeniz gerekiyor. İşte sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çeken, zihin açıcı 6 soru. Giyim mağazasının deneme odasında silahla öldürülmüş halde yerde yatan adamın katili numaralandırılmış kişilerden hangisi? Küçük detaylar katili ele veriyor.
Resimlerden bir tanesindeki çocuk tanıdığı birinin elini tutmuyor, kaçırılıyor. Hangisi olduğunu bulabilecek misiniz?
Odanın içini dikkatlice inceleyip olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu çözün.
Ofisteki detaylar bu olayın intihar mı, cinayet mi olduğunu ele veriyor. Bu adam intihar mı etti yoksa öldürüldü mü?
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