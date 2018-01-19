Bu sıradan bir fotoğraf değil ayrıntıya dikkat!

Komedyenler, stand-up şovlarının modası geçiyor. Yeni mizah kaynağı sosyal medya. Sosyal medya tam bir komedi cenneti. Yorumlar, fotoğraflar, capsler envai çeşit şey ayağınıza seriliyor. Paylaşılan komik paylaşımlar binlerce yorum ve beğeni alıyor, binlerce kez paylaşılıyor. İşte birbirinden komik o fotoğraflar.



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Komedyenler, stand-up şovlarının modası geçiyor. Yeni mizah kaynağı sosyal medya. Sosyal medya tam bir komedi cenneti. Yorumlar, fotoğraflar, capsler envai çeşit şey ayağınıza seriliyor. Paylaşılan komik paylaşımlar binlerce yorum ve beğeni alıyor, binlerce kez paylaşılıyor. İşte birbirinden komik o fotoğraflar.



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2 14

Komedyenler, stand-up şovlarının modası geçiyor. Yeni mizah kaynağı sosyal medya. Sosyal medya tam bir komedi cenneti. Yorumlar, fotoğraflar, capsler envai çeşit şey ayağınıza seriliyor. Paylaşılan komik paylaşımlar binlerce yorum ve beğeni alıyor, binlerce kez paylaşılıyor. İşte birbirinden komik o fotoğraflar.



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