Bu sese kulak vermeli...

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Süleyman ÖZIŞIKsuleyman@internethaber.com @slymnoz rss
Rahip Brunson kriziyle başlayan gerilim sonrası Trump, demir, çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirdiğini açıkladı.
Bu karar sonrası birileri "İşte şimdi bittik" diye yorumlar yapınca merak edip Amerika'ya ne kadar demir, çelik ve alüminyum ihraç ettiğimize baktım.
Ne kadar dersiniz?
Binde 7!
Şaşırdığınızı biliyorum ama rakam doğru.
Peki Trump'ın bu oranlardan haberdar olmaması mümkün mü? Değil tabi ki. Zaten mesele de bu ürünlerin ihracı falan değil.
Adam süzme salak olmasına rağmen kırılgan bir ekonomimiz olduğunu ve dolara saldırı yapıldığında işin hangi boyuta geleceğini iyi biliyor.
Mesele bundan ibaret...
Ama bilmediği, ya da henüz farkına varmadığı şey bizim nasıl bir millet olduğumuz.
Bunu da yakında öğrenecek.
Kriz başladığından bu yana binlerce mesaj aldım, almaya devam ediyorum.
Düne kadar, "Nerede bizim ikramiyelerimiz" diye sabırsızlanan, "Bize 3 kuruş parayı mı layık görüyorsunuz" diye sitem eden emekliler sıraya girmiş, "Açın bir hesap, paralarımızı devlete bağışlayalım" diye çağrıda bulunuyor.
Engelli maaşı alanlar, "Ben para falan istemiyorum, paramı göndermeyin" diye yalvarıyor.
Önceki gün Uşak'ta fabrikası olan Ahmet Can isminde bir iş adamıyla oturdum. Durumu sorunca, "Şimdiye kadar zararım 6 milyon" dedi. "Peki ne olacak bundan sonra, ne yapacaksın?" diye sorunca, "Ben bu devlet sayesinde fabrika kurdum. Feda olsun. Biz bu günleri atlatırız ve ben yine fabrika kurarım" dedi göğsüne vurarak.
Askeri, polisi, emeklisi, esnafı aynı şeyi söylüyor ilk günden bu yana!..
"Bu bir ekonomik savaşsa, biz de bu savaşta yerimizi alalım" diyor hemen hepsi...
Hepimiz biliyoruz ki Amerika aslında Rahip Brunson'u istemiyor. Ne istiyor biliyor musunuz?
İran'la ilişkilerini kesmemizi....
S-400 alımını iptal etmemizi.
Rusya ile kurduğumuz ilişkiyi kesmemizi.
Suriye'den tamamen çekilmemizi
Yanı başımızda kurulması planlanan terör devletine göz yummamızı...
Ortadoğu'da oynamak istedikleri oyunu görmezden gelmemizi..
Akdeniz'de başlattığımız petrol arama çalışmalarını sonlandırmamızı..
Terörle mücadele programımızdan vazgeçmemizi..
Milli ve yerli savunma araçları yapmaktan vazgeçmemizi.
Ve tabi ki İsrail'in soykırım yapmasına göz yummamızı istiyor.
Kısacası, Brunson'u bahane ederek Türkiye'nin anahtarını istiyor.
İşte bu nedenle hemen herkes, "Bir hesap numarası açın. Biz sizi IMF'ye yeniden muhtaç etmez, ülkemizin diz çökmesine müsaade etmeyiz" diyor.
Bu sese kulak vermeli...
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Rahip Brunson bahane mi? Anlayamadığım şey, bu papaz neredeyse iki yıldır tutuklu. Ne oldu da şimdi Amerika için birdenbire değerli biri oldu?
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